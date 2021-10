Саміт Україна-ЄС: що підписали і яких змін очікувати українцям

Напередодні у Києві відбувся 23-й саміт Україна-ЄС.

До Києва прибули президент Європейської ради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

За словами експертів, саміт Україна–ЄС не просто майданчик для гучних, але малодієвих заяв.

Зазвичай, на таких зустрічах ухвалюють конкретні рішення.

Політолог, Петро Олещуг пояснює:

Перший вагомий сигнал, про який не можна не згадати. Європейський Союз готовий поступово зміцнювати і поглиблювати економічні та торговельні відносин з Україною.

Зрештою, економічна інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС передбачена угодою про асоціацію.

На саміт Україна–ЄС традиційно говорили про безпеку, ситуацію на окупованих територіях — в Криму та на Донбасі.

Та головне, підписали кілька важливих документів як для євроінтеграції так і для кожного українця.

Політолог Борис Тізенгаузен

Експерт також вважає, що європейський ринок має свої внутрішні правила, яких потрібно дотримуватись.

Тобто, ми повинні не тільки віддавати свій ринок Європі, але отримувати натомість рівноцінні партнерські відносини

До слова, заявку на приєднання до Європейського авіапростору Україна подала ще у 2007му році.

І через 14 років рішення таки прийняли.

Але що ця угода передбачає?

Фахівець пояснює:

Окрім «відкритого неба» на саміті Україна-ЄС підписали ще 2 важливі угоди.

То про що ще вдалося домовитися із європейськими лідерами?

І наскільки довгим буде українських шлях до Європи?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які умови висунув Путін Зеленському.

Фото: Офіс президента України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.