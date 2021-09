Закон про олігархів — крок до диктатури? До чого насправді призведе ініціатива Зеленського

Минулого тижня Верховна Рада у турборежимі ухвалила розпіарений президентський закон про деолігархізацію.

Та не встиг він вступити у дію, як вже обріс скандалами та інтригами.

На Банковій переконані, ніби це крок до зменшення впливу олігархів на політику.

Та в експертних колах побоюються, що прийняття закону веде до ручного управління та узурпації влади.

Чому полювання на олігархів відкрили саме зараз?

Чи буде закон працювати?

Чому його порівнюють із російським законом про олігархів?

І чи можуть визнати неконституційним?

