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Video: Таємна записка Кремля: які умови Путін висунув Зеленському

Володимир Зеленський знову заговорив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним: як у Нормандському, так і у двосторонньому форматі — сам на сам. Вперше і востаннє Зеленський із Путіним бачились у грудні 2019. Відтоді, з моменту Паризького саміту Нормандської четвірки, минуло майже два роки. А реальних зрушень у переговорному процесі, по суті, немає. Російсько-терористичні війська криють Україну вогнем щодня. В ОРДЛО та окупованому Криму Москва поглиблює масштаби гуманітарної катастрофи, зберігає там потужну військову присутність, поневолює нових політичних в’язнів, блокує обмін полоненими. І якщо раніше у Кремлі просто відкидали будь-яку можливість прямого діалогу між Україною та Росією, то тепер із Москви до Києва надійшла записка — держава-агресор зрештою висунула умови для зустрічі. [read_more_news] Чого саме вимагають чекісти? Як відреагували на умови Кремля в Києві? І що може змінити зустріч Зеленського й Путіна (якщо вона, звісно, відбудеться)? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали про газовий шантаж Росії. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Таємна записка Кремля: які умови Путін висунув Зеленському
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Володимир Зеленський знову заговорив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним: як у Нормандському, так і у двосторонньому форматі — сам на сам.

Вперше і востаннє Зеленський із Путіним бачились у грудні 2019.

Відтоді, з моменту Паризького саміту Нормандської четвірки, минуло майже два роки. А реальних зрушень у переговорному процесі, по суті, немає.

Російсько-терористичні війська криють Україну вогнем щодня. В ОРДЛО та окупованому Криму Москва поглиблює масштаби гуманітарної катастрофи, зберігає там потужну військову присутність, поневолює нових політичних в’язнів, блокує обмін полоненими.

І якщо раніше у Кремлі просто відкидали будь-яку можливість прямого діалогу між Україною та Росією, то тепер із Москви до Києва надійшла записка — держава-агресор зрештою висунула умови для зустрічі.

Також по темі: Лукашенко водить Кремль за ніс? Експерти розвінчали головні міфи про аншлюс Білорусі Як у Росії вибори фальсифікують Отруєння Навального: Росію загнали у глухий кут?

Чого саме вимагають чекісти?

Як відреагували на умови Кремля в Києві?

І що може змінити зустріч Зеленського й Путіна (якщо вона, звісно, відбудеться)?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про газовий шантаж Росії.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Таємна записка Кремля: які умови Путін висунув Зеленському / 08.10.2021 11:50
08.10.2021 11:50

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