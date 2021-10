Таємна записка Кремля: які умови Путін висунув Зеленському

Володимир Зеленський знову заговорив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним: як у Нормандському, так і у двосторонньому форматі — сам на сам.

Вперше і востаннє Зеленський із Путіним бачились у грудні 2019.

Відтоді, з моменту Паризького саміту Нормандської четвірки, минуло майже два роки. А реальних зрушень у переговорному процесі, по суті, немає.

Російсько-терористичні війська криють Україну вогнем щодня. В ОРДЛО та окупованому Криму Москва поглиблює масштаби гуманітарної катастрофи, зберігає там потужну військову присутність, поневолює нових політичних в’язнів, блокує обмін полоненими.

І якщо раніше у Кремлі просто відкидали будь-яку можливість прямого діалогу між Україною та Росією, то тепер із Москви до Києва надійшла записка — держава-агресор зрештою висунула умови для зустрічі.

Чого саме вимагають чекісти?

Як відреагували на умови Кремля в Києві?

І що може змінити зустріч Зеленського й Путіна (якщо вона, звісно, відбудеться)?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про газовий шантаж Росії.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.