Посол ЄС оцінив рівень життя в Україні: інтерв’ю | 33 за 3

“Тверда сімка” — так естонський дипломат, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас оцінив рівень життя українців.

Про це посол сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Також він розповів ведучій Олександрі Кучеренко, що найбільш приорітетною для України вважає судову реформу.

Спочатку йде судова реформа. Українцям треба дати можливість повірити, що, якщо щось піде не так, вони отримають правосуддя, — зауважив Маасікас.

А от єдину позицію країн ЄС щодо російської агресії проти нашої держави він охарактеризував як “повне та відверте засудження”.

Росія — учасник конфлікту, а не посередник, — наголосив дипломат.

На запитання про те, із чим у європейців асоцієються наша держава, Матті Маасікас відповів — із родючими грунтами:

У вас найкращі чорноземи у світі — ви можете нагодувати всю Європу.

А от серед негативних асоціацій з нашою державою, дипломат назвав конфлікт на сході та корупцію.

На запитання, коли Україна вступить у Євросоюз, посол не назвав конкретної дати.

Але оптимістично наголосив, що до цього дня він доживе.

Про ставлення Європи до “Північного Потоку-2”, вартість виходу із коронакризи та дати обіцяних поставок вакцини в Україну, дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 дала інтерв’ю Оксана Соколова.

Фото: euinua, aakucherenko

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