Саміт Україна-ЄС: що чекає Європа від України?

Про що Україна та ЄС домовились на саміті «Україна – Європейський Союз».

Цього вівторка, 6 жовтня у Брюсселі пройшов 22-й саміт Україна – Європейський Союз. Після переговорів Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель виступили зі спільною доповіддю.

Говорили і про пандемію коронавірусу, і про забезпечення України вакциною від COVID-19, також про безвізи, як промисловий, так і звичайний, і російську агресію стороною не оминули.

– Саміт Україна-ЄС – це більше про стратегічні стосунки між Україною і ЄС, це традиційний саміт, під час якого звіряють годинники. Якогось серйозного прориву під час цього саміту не очікувалось. Що стосується стосунків. Підтверджено, що стосунки між ЄС і Україною будуть розвиватися. Україна і ЄС на сьогодні є важливими торговими партнерами, – каже політолог Кость Бондаренко.

ЄС сказав «Так»: Угоду між Україною та Євросоюзом переглянуть

Однак на саміті насправді вдалося досягти й дуже важливого рішення. Євросоюз вперше сказав «ТАК» перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На додаток, попри тривалі дискусії, схоже на те, що врахували усі побажання української делегації.

Річ у тім, що на момент підписання Угоди у 2014 році, вона була доволі несправедливою щодо нашої держави, кажуть експерти.

– Коли підписувалась угода про асоціацію, у нас був доволі скромний товарообіг із ЄС і очевидно, що в Євросоюзу були інтереси пов’язані із тим, щоб закріпитися на ринку, який був не їхній, і фактично диктувати умови. На сьогодні наші стосунки пожвавішали. Щобільше, Україна запровадила цілий ряд нових механізмів: прийнятий Закон «Про землю», «Про банківську діяльність» тощо. І, відповідно, сьогодні сам Євросоюз вже розуміє, що в принципі можна переглянути цю угоду, – зазначив Кость Бондаренко.

Коли введуть промисловий безвіз з Євросоюзом?

Насправді є ще одна, хоч і поки маленька, але перемога. Йдеться про старт створення, так званого промислового безвізу.

Євросоюз вже затвердив місію, яка слідкуватиме за тим, як Україна впроваджує зміни, аби можна було скасувати додаткову сертифікацію промислових товарів для експорту до ЄС.

Загрози безвізовому режиму з ЄС насправді не було?

І попри те, що буквально перед самітом українські ЗМІ сколихнули новини про гостру критику євродепутатами відкочування назад у боротьбі з корупцією в Україні, судовій системі та навіть пригрозили скасувати безвізовий режим з ЄС, але цього разу на саміті обійшлося «без сварок», кажуть експерти.

– На підсумковому брифінгу не було серйозної критики на адресу України, тому я думаю, що, можливо, є певні зауваження, але вони не лягли в основу підсумкового документа. Напередодні Саміту були розповсюджені листи трьох євродепутатів, у якому фактично шантажували Україну, мовляв, може бути відкликано угоду про безвіз. Ніякого відкликання угоди про безвіз не буде, – підсумував Кость Бондаренко.

Тобто, загроз для дії безвізового режиму немає, тож після пандемії коронавірусу безперешкодний доступ громадян України у ЄС поновлять.

На що підуть 60 мільйонів євро від ЄС?

Три вже підписані угоди з ЄС у сумі передбачають отримання Україною 60 мільйонів євро на різні потреби.

Зокрема, на допомогу місцевим радам у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу, на розвиток громадянського суспільства, та третя угода на 10 млн. євро направлена на перехід України до кліматично чистих енергопостачання і споживання. І навіть це ще не все.

– Важливий момент: ми мали підписати угоду про спільний авіапростір. Вона готова, вже 7 років практично обговорюють це питання. Угода готова і найближчим часом буде підписана. Це вже задекларовано. Ще один момент – виділено кошти на розвиток і модернізацію Укрпошти, – зазначає Кость Бондаренко.

Що на саміті казали про російську агресію? Та яку загальну оцінку дав саміту політолог Кость Бондаренко?

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