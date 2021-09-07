Вчителі заробляють декілька тисяч доларів? Українські емігранти про роботу у В’єтнамі

Близько року тому українці Інна та Сергій вирішили спробувати закордонного життя.
Для еміграції обрали не класичні Сполучені Штати чи Європу, а екзотичний В’єтнам.
Сьогодні наші герої розкажуть:
Де у В’єтнамі працюють і скільки заробляють іноземні робітники, або як ще їх називають – експати?
За яку роботу тут платять 4 тисячі доларів на місяць?
Де можна працювати без знання в’єтнамської і навіть англійської мов?
І яке покарання загрожує заробітчанину-нелегалу?
Ким у В’єтнамі працюють іноземці?
Перше, що має зробити іноземець, аби отримати роботу у В’єтнамі – це відкрити візу: робочу або бізнес.
З нелегалами у В’єтнамі не церемоняться, одразу відправляють додому.
Приїжджі з англомовних країн, то найчастіше вони викладають англійську у в’єтнамських учбових закладах.
Що стосується людей з інших країн і наших співвітчизників зокрема, то тут дуже великий діапазон професій, починаючи від інженера і закінчуючи пілотом.
Багато українців зайняті у туристичній сфері, — каже Сергій.
Сам він, до речі, працює на українську компанію віддалено.
А от його дружина керує невеликим баром на березі озера Тейхо. Каже — серед його гостей часто зустрічає земляків.
В’єтнамські зарплати
Платять у В’єтнамі по-різному.
Скажімо, мінімальна зарплатня тут – 200 доларів на місяць.
Але в цілому заробітчани можуть досить непогано підзаробити.
Дохід вчителя, наприклад, складає у районі декількох тисяч на місяць — і не в гривнях, як у українських, а в доларах.Також по темі: Країна контрастів. Чому бідні та заможні мексиканці ходять до різних супермаркетів Жінки звільняються від усіх домашніх справ? Українка про пологи на Тайвані Люблять карнавали і водять тварин в салони краси. Українка про життя в Пуерто-Рико
Детальніше про життя в цій екзотичній країні дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про медицину в Тайвані.
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