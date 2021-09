Вчителі заробляють декілька тисяч доларів? Українські емігранти про роботу у В’єтнамі

Близько року тому українці Інна та Сергій вирішили спробувати закордонного життя.

Для еміграції обрали не класичні Сполучені Штати чи Європу, а екзотичний В’єтнам.

Сьогодні наші герої розкажуть:

Де у В’єтнамі працюють і скільки заробляють іноземні робітники, або як ще їх називають – експати?

За яку роботу тут платять 4 тисячі доларів на місяць?

Де можна працювати без знання в’єтнамської і навіть англійської мов?

І яке покарання загрожує заробітчанину-нелегалу?

Перше, що має зробити іноземець, аби отримати роботу у В’єтнамі – це відкрити візу: робочу або бізнес.

З нелегалами у В’єтнамі не церемоняться, одразу відправляють додому.

Приїжджі з англомовних країн, то найчастіше вони викладають англійську у в’єтнамських учбових закладах.

Що стосується людей з інших країн і наших співвітчизників зокрема, то тут дуже великий діапазон професій, починаючи від інженера і закінчуючи пілотом.

Сам він, до речі, працює на українську компанію віддалено.

А от його дружина керує невеликим баром на березі озера Тейхо. Каже — серед його гостей часто зустрічає земляків.

Платять у В’єтнамі по-різному.

Скажімо, мінімальна зарплатня тут – 200 доларів на місяць.

Але в цілому заробітчани можуть досить непогано підзаробити.

Дохід вчителя, наприклад, складає у районі декількох тисяч на місяць — і не в гривнях, як у українських, а в доларах.

Детальніше про життя в цій екзотичній країні дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про медицину в Тайвані.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.