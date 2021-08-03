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ICTV Ранок 03.08.2021 18:00
03.08.2021 18:00
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В аптеках неможливо купити ліки? Емігрантка про медицину в Тайвані


З цим островом нас розділяють тисячі кілометрів і ми, українці, мало що про нього знаємо.

Мова про Тайвань, де вже кілька років проживає українка Яна.

Вона розповість про особливості тамтешньої медецини.

Чому прийом у лікаря та купа медикаментів обходиться їй лише у 140 гривень?

Та чому ці ліки не можна купити в аптеці?

Інноваційне медстрахування

Одна з найбільших і найвагоміших переваг тайванської медсистеми – це страхування.

Яна каже:

У кожного громадянина Тайваню є страхувальні карти, за допомогою яких можна платити рахунок чи записатись у чергу до лікаря.

Та що там в чергу записують, вони навіть зріст і вагу людини фіксують!

Перед тим, як іти на прийом до лікаря тайванці звіряють свої параметри, і оновлені дані одразу записуються на ці диво-картки.

Вартість тайванської медицини

За страхову картку звісно треба платити.

Наскільки багато – залежить від зарплатні, чим вища, тим більше.

Яна каже, що в середньому це 50 доларів на місяць.

Але окрім цього за кожен похід до лікаря треба доплачувати. Щоправда йдеться про символічні суми і систему ол-ін-клюзів.

За похід до лікаря, аналізи та ліки Яна заплатила 150 тайванських доларів, що приблизно дорівнює 140 гривень.

Ніякого самолікування?

Гаразд, якщо ліки видають у медзакладх, то чим тобі фармацевти займаються?

Яна каже, що купити в аптеці ліки самостійно майже неможливо, максимум що там продається – це льодяники від болю в горлі.

Виходить, ніякого тобі, такого популярного серед деяких українців, самолікування.

Також по темі: Медицина в Нідерландах: що лікарі приписують від усіх хвороб Помідори в карамелі та солодкі сардельки: українка розповіла про їжу на Тайвані Мексика небезпечна для життя? Емігрантка про плюси і мінуси Латинської Америки

А як виглядають тайванські лікарні?

Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості пологів на Тайвані.

Фото: Pexels

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Теги: медицина, ТАЙВАНЬ, українські емігранти
03.08.2021 18:00



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