В аптеках неможливо купити ліки? Емігрантка про медицину в Тайвані

З цим островом нас розділяють тисячі кілометрів і ми, українці, мало що про нього знаємо.

Мова про Тайвань, де вже кілька років проживає українка Яна.

Вона розповість про особливості тамтешньої медецини.

Чому прийом у лікаря та купа медикаментів обходиться їй лише у 140 гривень?

Та чому ці ліки не можна купити в аптеці?

Одна з найбільших і найвагоміших переваг тайванської медсистеми – це страхування.

Яна каже:

Та що там в чергу записують, вони навіть зріст і вагу людини фіксують!

Перед тим, як іти на прийом до лікаря тайванці звіряють свої параметри, і оновлені дані одразу записуються на ці диво-картки.

За страхову картку звісно треба платити.

Наскільки багато – залежить від зарплатні, чим вища, тим більше.

Але окрім цього за кожен похід до лікаря треба доплачувати. Щоправда йдеться про символічні суми і систему ол-ін-клюзів.

За похід до лікаря, аналізи та ліки Яна заплатила 150 тайванських доларів, що приблизно дорівнює 140 гривень.

Гаразд, якщо ліки видають у медзакладх, то чим тобі фармацевти займаються?

Яна каже, що купити в аптеці ліки самостійно майже неможливо, максимум що там продається – це льодяники від болю в горлі.

Виходить, ніякого тобі, такого популярного серед деяких українців, самолікування.

А як виглядають тайванські лікарні?

Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Pexels

