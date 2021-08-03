В аптеках неможливо купити ліки? Емігрантка про медицину в Тайвані

З цим островом нас розділяють тисячі кілометрів і ми, українці, мало що про нього знаємо.
Мова про Тайвань, де вже кілька років проживає українка Яна.
Вона розповість про особливості тамтешньої медецини.
Чому прийом у лікаря та купа медикаментів обходиться їй лише у 140 гривень?
Та чому ці ліки не можна купити в аптеці?
Інноваційне медстрахування
Одна з найбільших і найвагоміших переваг тайванської медсистеми – це страхування.
Яна каже:
У кожного громадянина Тайваню є страхувальні карти, за допомогою яких можна платити рахунок чи записатись у чергу до лікаря.
Та що там в чергу записують, вони навіть зріст і вагу людини фіксують!
Перед тим, як іти на прийом до лікаря тайванці звіряють свої параметри, і оновлені дані одразу записуються на ці диво-картки.
Вартість тайванської медицини
За страхову картку звісно треба платити.
Наскільки багато – залежить від зарплатні, чим вища, тим більше.
Яна каже, що в середньому це 50 доларів на місяць.
Але окрім цього за кожен похід до лікаря треба доплачувати. Щоправда йдеться про символічні суми і систему ол-ін-клюзів.
За похід до лікаря, аналізи та ліки Яна заплатила 150 тайванських доларів, що приблизно дорівнює 140 гривень.
Ніякого самолікування?
Гаразд, якщо ліки видають у медзакладх, то чим тобі фармацевти займаються?
Яна каже, що купити в аптеці ліки самостійно майже неможливо, максимум що там продається – це льодяники від болю в горлі.
Виходить, ніякого тобі, такого популярного серед деяких українців, самолікування.Також по темі: Медицина в Нідерландах: що лікарі приписують від усіх хвороб Помідори в карамелі та солодкі сардельки: українка розповіла про їжу на Тайвані Мексика небезпечна для життя? Емігрантка про плюси і мінуси Латинської Америки
А як виглядають тайванські лікарні?
Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості пологів на Тайвані.
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