Дитсадок коштує 220$ на місяць? Українка розповіла про освіту на Тайвані

Українська емігрантка про життя за кордоном.

Яна для еміграції обрала дуже незвичне і екзотичне місце — Тайвань.

Все через те, що одружилася з тутешнім жителем.

Сьогодні українка розкаже все, що знає про виховання малят та освіту на Тайвані.

Що роблять тайванці, які не хочуть іти в декрет, скільки коштують дитсадки і о котрій додому повертаються місцеві школярі?

Спеццентри для виховання немовлят

Не всі батьки хочуть і можуть сидіти в декреті.

Якщо у нас ці питання здебільшого вирішуються силами бабусь, дідусів або нянь, то на Тайвані є ще й спеціальні центри, які, у разі потреби, візьмуть на себе всі клопоти, доки батьки немовлят заробляють гроші .

Свої послуги такі центри оцінюють в середньому у 500 доларів на місяць.

Доглядають вони діток від народження до двох років. А потім до трьох років триває підготовчий етап перед дитячим садочком, — розповідає Яна.

Дитячі садки

На Тайвані, як і в Украіні, є приватні та державні дитячі садочки.

Потрапити в останні дуже складно. Приймають вони в першу чергу дітей пільговиків.

А всіх інших — якщо залишаться місця.

Державні садочки теж платні. Ціни стартують від 220 доларів на місяць.

Приватні — вдвічі дорожчі — 500-550 доларів.

А є ще й такі, які беруть за свої послуги близько тисячі доларів на місяць.

Вони називаються — інтернаціональні. Працюють в них переважно іноземці і спілкуються з діточками здебільшого — англійською.

Школи

Тайванські садочки комфортніші та сучасніші, ніж більшість українських.

Тому українські дошкільнята мають право позаздрити тайванським.

Однак коли останні стають школярами, то приводів для заздрощів стає дещо менше.

Більшості українських дітей навряд чи сподобалося б навантаження, яке передбачає тайванська освіта.

О котрій годині повертаються школярі додому та у яких непередбачуваних місцях дрімають?

Дивіться у сюжеті нашої рубрики “Емігранти”.

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Фото: Unsplash

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