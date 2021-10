5 гарячих напоїв, які зігріють тебе восени

Гарячі напої здатні зігріти не лише тіло, але й душу. Ранок у Великому Місті зібрав 5 рецептів, які сподобаються тобі і твоїм рідним.

Надворі стає все холодніше, а імунітет ослаблюється. Саме тому у холодні вечори хочеться випити чогось гарячого і смачного.

Як же ж чудово восени та взимку смакувати напоями, запах яких насичений різними прянощами.

Саме тому ми зробили підбірку найсмачніших зігріваючих зимових напоїв, які не залишать байдужими.

Імбирний чай – це не лише пряний зігріваючий напій, але й надзвичайно корисний. Він очищає організм, прискорює обмінні процеси і стимулює процес схуднення, а також захищає від вірусів.

Тільки не використовуй для його приготування мелений імбир: купуйте свіжий корінь, щоб отримати чудовий смак.

Рецепт імбирного чаю з м’ятою і медом:

– 300 мл води;

– кілька листочків м’яти;

– сік і цедра одного лимона;

– корінь імбиру (2 см);

– 2 ст. ложки натурального меду.

Корінь імбиру потрібно натерти або дрібно порізати, додати листочки м’яти і лимонну цедру. Усе це залити окропом. Розлити чай (виходить 2 порції) і у кожну порцію додати по 1 столовій ложці меду і сік половини лимона. І все – насолоджуйтеся.

Глінтвейн – це, напевно, один із найбільш популярних зимових напитків. Без нього не обходиться жодна різдвяна та новорічна ярмарка.

Гаряче вино із фруктами та духмяними спеціями не може нікого залишити байдужим.

Рецепт класичного глінтвейну:

– пляшка червоного вина (найкраще брати сухе або напівсухе);

– 150 мл води;

– 10 бутонів гвоздики;

– 1 апельсин;

– половина лимона;

– 1 паличка кориці або 1,5 ст. ложки меленої;

– 0,2 ч. ложки меленого мускатного горіха;

– 0,2 ч. ложки меленого імбиру;

– цукор за смаком.

Щоб приготувати класичний глінтвейн, потрібно кинути в каструлю фрукти і спеції, залити окропом (150 мл) і залишити на вогні на 10 хвилин.

Потім залити туди ж все вино і нагріти до 60-70 градусів, не даючи йому закипіти. Додати цукор і залишити настоятися 5 хвилин.

Якщо тобі не подобаються частинки спецій та фруктів, то глінтвейн можна процідити через сито.

Обліпиховий чай має дуже приємний смак і багато корисних властивостей. Він забезпечує нас вітаміном А і С, захищає організм від простудних та вірусних захворювань.

Обліпиховий чай має безліч варіацій, тому ми обрали рецепт, традиційний для українського народу.

Рецепт обліпихового чаю:

– 150 г обліпихи (замороженої чи свіжої);

– 2 ст. ложки чорного чаю;

– 2 ст. ложки меду;

– 500 мл води.

100 г обліпихи потрібно перебити у пюре. Цю суміш треба висипати у чайник, засипати туди чай і решту ягід, залити все окропом.

Чай повинен настоятися 10-20 хвилин.

Перед вживанням його треба процідити, підігріти і додати мед.

Какао – це майже казковий напій. Він навіює нам відчуття свята, кольорових вогників, домашнього затишку.

Какао обожнюють діти. Але й дорослі люблять його шоколадний післясмак, який піднімає настрій і насичує організм енергією.

Рецепт какао з маршмеллоу:

– 400 мл молока;

– 20 г какао-порошку;

– 20 г цукру;

– зефірки маршмеллоу;

– за бажанням – кориця, ваніль, мускатний горіх.

Спочатку потрібно підігріти молоко, засипати у нього цукор і перемішати.

Далі висипати какао-порошок і добре розмішувати ложкою, щоб не було грудочок.

Довести до кипіння, розлити у кружки, додати ваніль, корицю, зверху прикрасити маршмеллоу.

Усі знають, що таке узвар. Це класичний український напій.

Але ви дивується, як він може бути зігріваючим? Дуже просто.

Адже існує рецепт алкогольного зігріваючого узвару. І смакує він так, ніби п’єш його взимку у Диканьці.

Рецепт алкогольного узвару:

– 1 л столового червоного вина;

– 100 г рому або коньяку;

– ½ склянки цукру;

– 1 паличка кориці;

– 5 г гвоздики.

Усі інгредієнти потрібно змішати і довести до кипіння. Потім процідити і подавати. Перед подачею потрібно обов’язково підігріти узвар.

Запасайся цими рецептами на осінь та зиму. Вони точно вразять твої смакові рецептори, покращать настрій та зігріють у холодні вечори.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про види чаю, які варто спробувати.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.