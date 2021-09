Колюча, але лікувальна: корисні властивості шипшини

Чим корисні плоди шипшини – перелік корисних властивостей, заради яких варто додати рослину у свій раціон.

Дика троянда – таку назву шипшина отримала через свої зовнішні ознаки. Але, окрім привабливого вигляду, ця рослина особлива тим, що ще від часів Стародавньої Греції її вважають лікувальним засобом.

Плоди шипшини застосовуються у вигляді настою, сиропу, екстракту та порошку.

Але у чому полягає її користь? І чому тобі варто додати її у свій раціон (звісно, якщо в тебе немає до неї протипоказань)?

Рівень вітаміну C у шипшині у 40 разів вищий, ніж у лимоні. Тож не дивно, що рослину вважають ефективним засобом проти застуди та грипу.

Як відомо, під впливом аскорбінової кислоти зі стінок судин зчищається шкідливий холестерин, зміцнюються капіляри, мобілізуються захисні сили організму в боротьбі з різними інфекціями.

Тож зараз, як ніколи раніше, актуально заварити чай із шипшини.

Через наявне у ній залізо, шипшина є дуже корисною для нашої крові.

Окрім того, що є ефективним засобом проти підвищення кров’яного тиску, рослина ще й зміцнює стінки судин, покращує властивості крові і знижує рівень холестерину.

А завдяки високому вмісту вітамінів Р і К шипшина пришвидшує загоєння ран та зростання кісток при переломах.

Користь для травної системи теж не піддається сумніву, а ще її було б важко перебільшити.

Шипшина покращує апетит, сприяє переварюванню їжі, допомагає засвоювати цукор і жир.

Вживання напоїв із плодів шипшини допоможе позбавитись від набряків.

Це все через її слабку сечогінну та жовчогінну дію.

Тому не дивно, що за допомогою цієї рослинки лікують сечокам’яну хворобу та інші захворювання сечостатевої системи.

Шипшину прийнято вважати одним із найпотужніших антиоксидантів.

Як відомо, антиоксидантами вважаються штучні або штучно синтезовані речовини, що сповільнюють чи припиняють окиснення.

Таким чином, вони нейтралізують шкідливі шлаки і токсини і уповільнюють процес старіння.

Все залежить від того, що ти збираєшся нею лікувати.

Якщо для профілактики застуди або інфекційних захворювань, то у 300 мл води слід настояти шипшину й пити теплою по 50 мл 4-6 разів на добу.

При запальних процесах печінки та жовчних шляхів рекомендують споживати 1 ст. л. настою з шипшини тричі на день протягом 7-10 днів.

А взагалі, краще проконсультуватись із лікарем і добре вивчити особливості цієї рослини.

Є ті, кому не можна їсти плодів шипшини. Це люди:

Особливих протипоказань для вагітних немає, але краще проконсультуватись із лікарем.

