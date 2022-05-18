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ICTV Ранок 18.05.2022 10:31
18.05.2022 10:31
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Як кава впливає на серце: корисні властивості напою

Як кава впливає на серце: корисні властивості напою

Ти знаєш про корисні властивості кави? Якщо навіть не здогадуєшся, тоді тобі варто прочитати матеріал від Ранку у Великому Місті.

Майже кожен українець щодня випиває хоча б горнятко кави.

Це свого роду наркотик, від якого складно відвикнути.

Проте цей напій має безліч корисних властивостей, про які тобі обов’язково потрібно знати.

Корисні властивості кави

Кофеїн бадьорить

У каві міститься кофеїн, який надходить до мозку і змушує його виробляти більше енергії.

Таким чином, сон переноситься на пізніше.

Кава знижує ризик появи раку печінки та матки

Згідно з дослідженнями, які проводили японські науковці, знижують подібний ризик саме хлорогенова кислота та кофеїн.

Допомагає зменшити болі у м’язах після фізичних тренувань

Був проведений експеримент на спортсменах.

Їх попросили після тренування випити кави. Через годину виявилося, що біль у м’язах значно зменшився.

чашка кави фото

Фото: Pixabay

Зменшує ризик виникнення діабету

Кава впливає на статеві гормони, які відіграють роль у зменшенні вірогідності появи діабету другого типу.

Проведені дослідження показали, що кожне випите горнятко напою зменшує ризик захворювання на діабет у межах 7%.

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Укріпляє серце

Кава зменшує ризик розвитку серцевої недостатності, а ще знижує появу інфаркту на 7%.

Однак це зовсім не означає, що тепер цей напій потрібно пити щогодини. Зовсім ні. Максимум — дві чашки на день.

Якщо за день ти випиватимеш по 5 і більше чашок кави, то це може дати зворотній результат.

Кава продовжує життя

Саме такої думки притримуються американські вчені. У середньому одна випита чашка кави вдень зменшує ризик смертності аж на 12%.

Тепер ти знаєш усе про корисні властивості кави. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати смачну каву.

Головне фото: Unsplash

Алла Гичка

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Теги: корисні властивості
18.05.2022 10:31



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