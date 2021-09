Чай матча: чому цей напій став популярним і навіщо його пити

Корисні властивості японського чаю матча.

Японський чай матча – це перемелений до стану порошку зелений чай. Він має вишуканий насичений аромат зеленого чаю і м’який смак.

Японці дуже цінують цей сорт чаю і вважають, що він надає сил і підвищує імунітет людини.

У чому ж проявляються корисні властивості японського чаю матча? Які його особливості та вплив на організм людини?

Ми в Ранку у Великому Місті знайшли для тебе відповіді на всі запитання щодо чаю матча, або, як його ще називають, маття.

В Японії матча традиційно використовується в чайній церемонії.

Матча також популярний як харчова добавка.

Цей суперфуд використовують у різних десертах і напоях для надання додаткового смаку і незвичайного кольору.

Зелений чай матча містить в 5 разів більше L-теаніна, ніж звичайний зелений чай.

Ця амінокислота здатна викликати корисну альфа-хвильову активність в головному мозку людини.

Стрес, як відомо, викликається бета-хвильовою активністю головного мозку, що приводить людину в збуджений стан.

Альфа-хвильова активність же, навпаки, знімає стрес, сприяє релаксації та зниженню кров’яного тиску.

Хоча чай матча і містить велику кількість кофеїну, розслаблювальні властивості L-теаніна врівноважують його дію.

Якщо тобі необхідно на чомусь сфокусуватись, спробуй випити чашку зеленого чаю матча.

Цей чай є ідеальною заміною кави, оскільки забезпечує підвищення енергії без головного болю та інших неприємних наслідків.

Зелений чай містить потужні антиоксиданти – катехіни, які ведуть успішну боротьбу з вільними радикалами.

Найпотужніший катехін зеленого чаю – галлат епігаллокатехін (EGCG), який вважається сильним антиканцерогенною засобом.

Дослідження, проведені у 2003 році в університеті штату Колорадо, підтвердили, що при вживанні 1 чашки зеленого чаю матча ти отримаєш в 137 разів більше галлата епігаллокатехіна у порівнянні з чашкою звичайного зеленого чаю.

Японія – одна з тих країн, де багато довгожителів.

При цьому середня тривалість життя на острові Окінава ще вище, ніж на інших японських територіях. Довголіття місцевих жителів тут частково пояснюється регулярним вживанням зеленого чаю матча.

Результати недавніх досліджень показали, що вживання зеленого чаю або його екстрактів здатне значною мірою знизити рівень «поганого» холестерину в крові.

Дослідження, представлені громадськості в Американському журналі клінічного Харчування в 1999 році, підтвердили, що екстракт матча збільшує швидкість спалювання енергії на 8%-43% від добової витрати енергії.

Інше дослідження показало, що вживання зеленого чаю матча перед тренуванням призводить до спалювання жиру на 25% більше, ніж без нього.

Листя матча, як і багато інших рослинних продуктів, містять багато легко засвоюваної клітковини.

Користь харчових волокон проявляється в очищенні організму від шлаків, лікуванні шлунково-кишкового тракту і стабілізації рівня цукру в крові.

Згідно з останніми дослідженнями, кількість антиоксидантів в матча перевершує чорний шоколад в 6 разів, дику лохину – в 15 разів, а шпинат – в 53 рази.

Тому чай матча рекомендується як ранковий напій.

Японський чай матча повинен мати яскраво-зелений колір.

Він не повинен мати болотних або жовтих відтінків, які є явною ознакою китайської підробки або японського чаю найнижчої якості, який зовсім не годиться для пиття і підходить лише для випічки хліба.

Коли ти п’єш високоякісний японський чай матча в пропорції 2 г на 80 мл води, в ньому не повинно бути огидної та неприємної гіркоти.

У матча повинен бути ніжний, трав’янистий смак з невеликою терпкуватою солодкістю.

Для того, щоб використати всі корисні властивості чаю матча – необхідно, щоб він був свіжий.

Рекомендований у всій Японії термін придатності матча становить 12 місяців з дати виробництва.

Вважається, що після цього часу чай починає втрачати галлат епігаллокатехін – речовину, за яку він так цінується.

При цьому дата виробництва не є датою збору врожаю, а є датою подрібнення сировини та упакування.

Чай матча обов’язково повинен бути упакований в щільно закриту упаковку без доступу кисню, також обов’язковою вимогою є, щоб пакування не пропускало світло.

У жодному разі не купуйте матча в прозорих баночках або пакетах, а також на вагу в чайних магазинах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як правильно обрати якісний сік.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.