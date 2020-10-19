Не тільки чорний і зелений: які види чаю варто спробувати

Види чаю – який чай варто спробувати, окрім популярних зеленого і чорного.

У більшості з нас на кухні є лише 2 види чаю – чорний і зелений. Втім, зупинятися лише на них – не варто. Навіщо позбавляти себе можливості відчути багатоманітність смаків і ароматів чаю?

Усі різновиди чаю виробляють з однієї рослини – вічнозелених кущів Caméllia sinénsis. Тому кінцевий продукт в основному залежить від способу обробки і строків ферментації чайного листя.

Види чаю, які варто спробувати

Білий чай

Білий чай належить до елітних різновидів цього напою, його недарма обожнюють аристократи. Він дуже ніжний, з ледь помітним смаком і вишуканим ароматом.

Традиційно білий чай збирають на високогірних плантаціях китайської провінції Фуцзянь. Причому, не листя, а лише бруньки, покриті світлим пухом.

Після збору їх майже не оброблять, лише підсушують на свіжому повітрі. Завдяки цьому, чай зберігає усі свої корисні речовини – численні вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

Зелений чай

Зелений чай надзвичайно популярний в усьому світі. Скоріше за все, він є і у тебе в кухонній шафі.

Після збору чайного листя, його підв’ялюють, скручують та сушать. Але не ферментують, тому зберігається свіжий аромат та натуральний зелений колір.

Смак зеленого чаю досить насичений, може бути терпкуватим або солодкуватим. А от запах тютюну або риби в зеленому чаї говорить про його низьку якість.

Улун

Чаї оолонги, або ж улуни – мабуть, найрізноманітніша група чаїв. За ступенем ферментації та прожарки вони є чимось середнім між зеленим і чорним чаєм.

Бувають слабко фірментовані улуни – за смаком вони ближче до зеленого чаю та мають ніжний фруктово-квітковий аромат із вершковими нотками.

А також – сильно ферментовані. Вони міцніші й терпкіші, за смаком більше нагадують чорний чай, але м’якші. У них можна вловити відтінки спецій, фруктів та шоколаду.

Чорний чай

Чай, який ми звикли вважати чорним, у Китаї називають червоним. Аби його отримати, з чайним листям проводять цілу низку складних процедур.

Спочатку листя ферментують (змушують перебродити у власному соку) – це потрібно, щоб чай набув класичного чорного кольору. Потім прожарюють, аби ферментування припинилося.

У результаті цих маніпуляцій чай втрачає частину корисних речовин, втім, аромату й смаку набуває неймовірного.

Характерна ознака чорного чаю – терпкий смак. А от відтінків аромату може бути безліч.

Пуер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чабань Гайвань (@chabangaiwan) 17 Окт 2020 в 8:40 PDT

Пуер – це пресований у плитки зелений чай, який виготовляють із листя та бруньок старих чайних кущів і ферментують.

Існує 2 типи пуерів: шу пуер і шен пуер.

Шу пуер спеціально зістарюють – задля цього змочують водою, складають у мішки з тканини, звалюють у купу та залишають на 2-3 місяці за правильної температури та вологості. У результаті виходить напій із вираженим землисто-деревним запахом і глибоким смаком.

Шен пуер – це молодий зелений пуер. Його не ферментують. Такий напій має світлий колір і легкий смак із нотками польових трав і сухофруктів.

До речі, пуер – як хороше вино: чим довше зберігається, тим складнішим та насиченішим стає його смак.

Матча

Матча – це порошок молодого чайного листя, яке традиційно подрібнюють на кам’яних жорнах. Справжній чай матча – родом із Японії. Чайне листя збирають, дбайливо обробляють парою і перемелюють у дрібну яскраво-зелену пудру.

Готовий напій виглядає ну дуже інстаграмно: фісташкового кольору, густий і з ніжною пінкою, як у латте.

Він чудово освіжає та має унікальні корисні властивості. Зокрема, містить аж у 137 разів більше антіоксідантів, ніж звичайний зелений чай! Вважається, що це абсолютний рекорд серед усіх продуктів на Землі.

Не зовсім чай, але спробувати варто

Ці напої не є власне чаєм, оскільки їх виготовляють не з чайного куща Caméllia sinénsis. Втім, спробувати їх точно варто: вони мають оригінальний смак та дуже корисні.

Нам подобаються, може, і тобі прийдуться до смаку.

Ройбуш

Ройбуш, або ж ройбос – це напій із голок південно африканського куща під назвою аспалатус. Він чудово тонізує, втім, на відміну від звичайного чаю, зовсім не містить кофеїну. Тому його можна пити у будь-який час доби.

Чай має приємний фруктовий присмак і витончений горіховий аромат.

Він має протизапальні, антимікробні, протиалергійні, спазмолітичні властивості, зміцнює кістки, знижує тиск та допомагає схуднути. І при цьому майже не має протипоказань.

Мате

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Российский бренд EcoFamilyShop (@we_are_eco_family) 22 Мар 2019 в 7:46 PDT

Мате – звичний напій у багатьох південноамериканських країнах Він виготовляється з молодих гілок та листя парагвайського падуба.

Для заварювання чаю мате традиційно використовують калабас, а п’ють через бомбілью. Калабас – це такий глечик із гарбуза, що має вузький верх. А бомбілья – трубочка зі стебла тростини. Щоправда, сьогодні можна частіше зустріти керамічні або металеві аксесуари для заварювання мате.

Звісно ж, можна і взагалі обійтися без них, але буде не так цікаво.

Мате має досить своєрідний трав’янистий смак із невеликим тютюновим присмаком. Чинить детокс-ефект, виводить шкідливий холестерин і стимулює роботу мозку. Втім, як і ройбуш, кофеїну не містить.

Не бійся експериментувати і пробувати нове та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали про чай матча.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.