Викликає параліч! В Україну повернувся поліомієліт: чому і як уберегтися

Все, що потрібно знати про поліомієліт.

Поліомієліт — гостре інфекційне захворювання, яке свого часу вдалося викорінити на 99% саме завдяки вакцинації.

Нині від нього потерпають окремі країни.

Близько 50% відсотків паралізованих внаслідок поліомієліту — помирають.

Більшість з тих, хто одужав мають тяжку форму інвалідності без можливості відновитися повністю.

Донедавна Африка вважалась чи не останнім в світі осередком небезпечної хвороби.

Утім, у серпні 2020-го року материк оголосили вільним від поліомієліту.

Це сталось після того, як вдалося вакцинувати понад 95% населення.

Нині, дикий поліовірус, що викликає поліомієліт, циркулює в Афганістані та Пакистані.

Викорінити захворювання заважають теорії змов та лякалки про вакцинацію.

Радикальні ісламісти вірять, ніби вакцини викликають безпліддя, а колють їх, звісно ж, за директивою Заходу, щоб зменшити кількість мусульман.

На медпрацівників, які намагалися провести вакцинацію від поліомієліту в Афганістані та Пакистані, неодноразово нападали і навіть вбивали.

Тоді як померлих та скалічених хворобою дітей цинічно називають “святими мучениками”, які, мовляв, не піддалися “змові із Заходом”.

Днями в Україні підтвердили випадок поліомієліту у півторарічної дитини.

6 жовтня її госпіталізували з паралічем.

Як повідомляють у МОЗ:

Для пожиттєвого захисту від поліомієліту потрібно отримати 6 доз вакцини.

Чи загрожує Україні спалах поліомієліту?

Як від нього вберегтись?

Детальніше дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто повинен обов’язково вакцинуватись.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.