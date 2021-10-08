Викликає параліч! В Україну повернувся поліомієліт: чому і як уберегтися

Все, що потрібно знати про поліомієліт.
Поліомієліт — гостре інфекційне захворювання, яке свого часу вдалося викорінити на 99% саме завдяки вакцинації.
Нині від нього потерпають окремі країни.
Близько 50% відсотків паралізованих внаслідок поліомієліту — помирають.
Більшість з тих, хто одужав мають тяжку форму інвалідності без можливості відновитися повністю.
Спалах поліомієліту в Африці
Донедавна Африка вважалась чи не останнім в світі осередком небезпечної хвороби.
Утім, у серпні 2020-го року материк оголосили вільним від поліомієліту.
Це сталось після того, як вдалося вакцинувати понад 95% населення.
Ліків від поліомієліту не існує, вакцинація — єдина можливість врятуватися.
Нині, дикий поліовірус, що викликає поліомієліт, циркулює в Афганістані та Пакистані.
Викорінити захворювання заважають теорії змов та лякалки про вакцинацію.
Радикальні ісламісти вірять, ніби вакцини викликають безпліддя, а колють їх, звісно ж, за директивою Заходу, щоб зменшити кількість мусульман.
На медпрацівників, які намагалися провести вакцинацію від поліомієліту в Афганістані та Пакистані, неодноразово нападали і навіть вбивали.
Тоді як померлих та скалічених хворобою дітей цинічно називають “святими мучениками”, які, мовляв, не піддалися “змові із Заходом”.
Ситуація в Україні
Днями в Україні підтвердили випадок поліомієліту у півторарічної дитини.
6 жовтня її госпіталізували з паралічем.
Як повідомляють у МОЗ:
Батьки свідомо відмовилися від усіх щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.
Для пожиттєвого захисту від поліомієліту потрібно отримати 6 доз вакцини.Також по темі: Перші ознаки раку – як вчасно діагностувати хворобу "Епідемія" дитячих самогубств: що відбувається та як запобігти трагедіям Мікробна пандемія і міграція вірусів? Які глобальні хвороби загрожують людству
Чи загрожує Україні спалах поліомієліту?
Як від нього вберегтись?
Детальніше дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто повинен обов’язково вакцинуватись.
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