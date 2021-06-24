Мікробна пандемія і міграція вірусів? Які глобальні хвороби загрожують людству

Які пандемії чекають людство в майбутньому.
Науковці попереджають про ризик виникнення нових пандемій.
Раніше на цьому наголошувала й ВООЗ. Справа не лише в коронавірусах.
То якими будуть пандемії майбутнього? І чи зможуть вони знищити людство?
Які хвороби загрожують світу
Людство не зробило жодних висновків з пандемії коронавірусу, кажуть фахівці.
Поява нових смертельно небезпечних інфекцій або спалахи старих — не якісь там лякалки, а цілком реальна перспектива найближчих 10 років.
Насамперед йдеться про так звані “зоонозні захворювання”.
Це недуги тварин, які можуть передаватися людям.
Версія про те, що COVID-19 перекинувся на нас від кажанів чи панголінів ще вимагає доказів.
Але доведено, що кажани — носії іншого вірусу Ніпах, що викликає запалення мозку та респіраторні захворювання.
Помирають кожні троє з чотирьох заражених цим вірусом.
Спалах вірусу Ніпах зафіксували в Малайзії ще у 1998 році.
Тоді інфікувалися фермери від свиней, а ті — від кажанів.
А в 2012 році “палала” Саудівська Аравія від Близькосхідного коронавірусного респіраторного синдрому, або MERS, який, як припускають науковці, передався людям від одногорбових верблюдів.
Тоді від інфекції, за статистикою ВООЗ, померли 35% хворих.
Слід чекати мікробної пандемії?
Та в майбутньому людству загрожує не лише вірусна, а й мікробна пандемія.
Усе через неконтрольований прийом антибіотиків.
ВООЗ попереджає: зовсім скоро ми можемо повернутися до часів, коли людство ще не винайшло ліків від туберкульозу, холери, сифілісу та інших бактеріальних хвороб.
З пандемією коронавірусу попит на антибіотики в Україні зріс щонайменше в чотири рази, повідомляє асоціація “Виробники ліків України”.Також по темі: Вже не тільки "Спутнік". Як Росія штампує вакцини від коронавірусу В'єтнамський штам. Чим небезпечна нова мутація коронавірусу Коронавірус перетвориться на "звичайну застуду"?
Нагадаємо, COVID-19, як і будь-які інші віруси, не лікується антибіотиками.
Ковідним пацієнтам можуть їх призначити лише за умови приєднання бактеріальної інфекції.
Інакше бактерії адаптуватимуться до антибіотичних препаратів.
Коли в таких ліках виникне реальна потреба, вони просто не діятимуть.
Вже зараз, за даними ВООЗ, у європейських країнах від серйозної бактеріальної інфекції щороку помирає 25 тисяч людей.
Яка ймовірність виникнення нової пандемії внаслідок поєднання двох різних інфекцій? Чи можливо це?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про індійський штам коронавірусу.
Фото: Unsplash