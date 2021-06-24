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ICTV Ранок 24.06.2021 18:00
24.06.2021 18:00
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Мікробна пандемія і міграція вірусів? Які глобальні хвороби загрожують людству


Які пандемії чекають людство в майбутньому.

Науковці попереджають про ризик виникнення нових пандемій.

Раніше на цьому наголошувала й ВООЗ. Справа не лише в коронавірусах.

То якими будуть пандемії майбутнього? І чи зможуть вони знищити людство?

Які хвороби загрожують світу

Людство не зробило жодних висновків з пандемії коронавірусу, кажуть фахівці.

Поява нових смертельно небезпечних інфекцій або спалахи старих — не якісь там лякалки, а цілком реальна перспектива найближчих 10 років.

Насамперед йдеться про так звані “зоонозні захворювання”.

Це недуги тварин, які можуть передаватися людям.

Версія про те, що COVID-19 перекинувся на нас від кажанів чи панголінів ще вимагає доказів.

Але доведено, що кажани — носії іншого вірусу Ніпах, що викликає запалення  мозку та респіраторні захворювання.

Помирають кожні троє з чотирьох заражених цим вірусом.

Спалах вірусу Ніпах зафіксували в Малайзії ще у 1998 році.

Тоді інфікувалися фермери від свиней, а ті — від кажанів.

А в 2012 році “палала” Саудівська Аравія від Близькосхідного коронавірусного респіраторного синдрому, або MERS, який, як припускають науковці, передався людям від одногорбових верблюдів.

Тоді від інфекції, за статистикою ВООЗ, померли 35% хворих.

Слід чекати мікробної пандемії?

Та в майбутньому людству загрожує не лише вірусна, а й мікробна пандемія.

Усе через неконтрольований прийом антибіотиків.

ВООЗ попереджає: зовсім скоро ми можемо повернутися до часів, коли людство ще не винайшло ліків від туберкульозу, холери, сифілісу та інших бактеріальних хвороб.

З пандемією коронавірусу попит на антибіотики в Україні зріс щонайменше в чотири рази, повідомляє асоціація “Виробники ліків України”.

Також по темі: Вже не тільки "Спутнік". Як Росія штампує вакцини від коронавірусу В'єтнамський штам. Чим небезпечна нова мутація коронавірусу Коронавірус перетвориться на "звичайну застуду"?

Нагадаємо, COVID-19, як і будь-які інші віруси, не лікується антибіотиками.

Ковідним пацієнтам можуть їх призначити лише за умови приєднання бактеріальної інфекції.

Інакше бактерії адаптуватимуться до антибіотичних препаратів.

Коли в таких ліках виникне реальна потреба, вони просто не діятимуть.

Вже зараз, за даними ВООЗ, у європейських країнах від серйозної бактеріальної інфекції щороку помирає 25 тисяч людей.

Яка ймовірність виникнення нової пандемії внаслідок поєднання двох різних інфекцій? Чи можливо це?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про індійський штам коронавірусу.

Фото: Unsplash

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Теги: коронавірус, пандемія
24.06.2021 18:00



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