Вакцинація стане обов’язковою? Україна — на межі коронавірусної катастрофи

Особливо заразний штам Дельта став домінуючим у світі.

У Національній академії наук України прогнозують понад 10 тисяч нових випадків COVID-19 щодня вже з 6 жовтня.

І наголошують – поточна чергова хвиля коронавірусу тільки набирає обертів.

Показники захворюваності, госпіталізацій, зайнятих ліжок із киснем та летальних випадків вже вдвічі перевищують минулорічні показники за аналогічний період.

Високою лишається частка важкохворих дітей із коронавірусу та дорослих до 34 років.

Попри це, темпи вакцинації у нас ледь “повзуть” — маємо досі трохи більше 13% українців, які щепилися повністю.

Україна регулярно попадає у антирейтинг країн із добовою кількістю смертей.

Майже всі померлі від коронавірусу українці — невакциновані.

Схожа ситуація з госпіталізованими паціентами.

До лікарень потрапляють або невакциновані, або ті, хто отримав лише одну дозу вакцини.

Що буде з Україною далі?

Чи докотимося до колапсу медичної системи?

І як борються з антивакцинаторами у світі?

Детальніше дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.