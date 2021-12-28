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ICTV Ранок 28.12.2021 11:18
28.12.2021 11:18
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Перші ознаки раку – як вчасно діагностувати хворобу

Перші ознаки раку – як вчасно діагностувати хворобу

Своєчасне виявлення раку дуже важливе, аби не дозволити хворобі прогресувати та вилікуватись з меншими наслідками для здоров’я.

Але 90% людей ігнорують можливі симптоми раку, і дізнаються про хворобу вже в запущеній стадії.

І дарма, рання діагностика – найважливіша при онкозахворюванні. 

Якщо раптом ти помітив(ла) якісь із симптомів, про які ми тобі розповімо, надто не переживай, але і не ігноруй ці дзвіночки.

Це просто організм сигналізує тобі: час звернутись до лікаря та попросити пояснити його, що з тобою відбувається.

Ці симптоми можуть і не бути ознакою раку, але пам’ятаємо: раптом що – краще почати лікування якомога раніше. 

Довідка. Що таке “рак”?

Рак – це велика група онкологічних захворювань, для яких характерний швидкий та неконтрольований ріст клітин, що утворюють пухлину.

Відсутність лікування призводить тільки до одного результату – загибелі хворого.

А от діагностика та лікування на ранніх стадіях призводить до повного одужання в більшості випадків.

Чотири стадії раку

  • На нульовій стадії пухлина тільки з’явилася, а сусідні тканини не залучені до процесу. Хірургічне лікування гарантує практично повне одужання.
  • На першій стадії пухлина локалізована, ще не вросла в навколишні тканини, не залучені лімфовузли та інші органи.
  • Друга-третя стадії раку: пухлину називають регіонально поширеною, вже спостерігаються ураження сусідніх тканин, зачеплені лімфовузли. Але онкологічний процес не торкнувся інших органів.
  • Четверта стадія: діагностуються метастази в інших органах, хвороба вже торкнулась всього організму. Лікується найскладніше з усіх стадій. 

Які перші ознаки раку?

1. Пігментація шкіри, поява новоутворень. 

Поява пігментації на шкірі може бути першою ознакою раку шкіри, а також раку грудей. 

  • У цьому випадку, можна помітити подразнення, а також виявити плями невідомого походження, схожі на алергічну реакцію на їжу та косметику.
  • Якщо родимки збільшуються в розмірах, також якомога раніше зверніться до лікаря.

Приводом перевіритись можуть бути будь-які новоутворення – у вигляді вузликів, здуття, припухлостей, болючі або безболісні (особливі зони уваги – шия, пахвові западини, у жінок також молочні залози, а у чоловіків – яєчка).

Краще роби ставку на профілактику.

2. Раптом з’явився свербіж

Якщо у тебе є свербіж, то у більшості випадків він не має стосунку до раку.

Проте в деяких випадках свербіння може бути симптомом раку. В історії медицини є дослідження, що підтверджують це.

  • Важливо пам’ятати, що утворення в матці можуть спричиняти свербіння в області геніталій.
  • З іншого боку, рак мозку може супроводжуватися свербінням у ніздрях. Звертайте увагу на ці симптоми.

3. Тривалий кашель

Якщо у тебе раптово почався напад кашлю без відомої причини, це повинно тебе насторожити.

  • Симптоми раку можуть включати тривалий кашель, що може супроводжуватися зниженням апетиту та швидкою втратою ваги.
  • На останній стадії раку легенів, кашель може бути зі згустками крові, а також може з’явитися важкість дихання.

4. Зміна кольору сечі

Зміна кольору сечі може свідчити про рак нирок.

У цьому випадку можуть з’явитись такі симптоми:

  • Кров у сечі;
  • Високий кров’яний тиск;
  • Біль у нирках;
  • Хронічна втома.

5. Зверни увагу на роботу кишківника

Перша ознака раку товстої кишки пов’язана з роботою кишківника.

Вам потрібно спостерігати, чи нема крові, слизу або гною в калових масах, а також помічати серйозні зміни в роботі системи травлення.

6. Тривалий біль у горлі

Тривалий біль у горлі є симптомом раку горла, що часто супроводжується такими ознаками:

  • Важкістю дихання та ковтання;
  • При рості пухлини людина відчуває наявність кома в горлі;
  • Голос стає хриплим, а потім поступово пропадає;
  • Флегма з кров’ю та неприємним запахом з’являються в роті.

7. Втрата ваги та інтенсивна пітливість

Швидка втрата ваги може бути симптомом онкологічного захворювання. Такий симптом притаманний раку шлунку.

На першій стадії можна й не помітити цю ознаку, але пізніше можуть з’явитися такі симптоми:

  • Раптова відмова від м’яса;
  • Швидке насичення організму;
  • Анемія;
  • Обмежене харчування.

Інтенсивна пітливість ночами також може бути наслідком онкології.

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Не нехтуй профілактикою раку!

Хоча повністю захиститися від цього захворювання неможливо, профілактика раку знижує ймовірність його появи навіть у тих, хто має генетичну схильність. Щоби віддалити можливість захворіти на рак:

  • Уникай контактів з канцерогенними речовинами (від цигаркового диму до вихлопних газів).
  • З особливою обережністю приймай сонячні ванни.
  • Відмовся від паління.
  • Май на увазі: віруси, що викликають захворювання, які передують раку, можуть передаватися статевим шляхом та при медичних маніпуляціях.
  • Раз на рік, а краще – раз на півроку –  необхідно відвідувати лікаря для профілактичного огляду.
  • Вакцинація здатна захистити від деяких видів раку. 
  • Здоровий спосіб життя зі збалансованим харчуванням та достатньою фізичною активністю знизить ймовірність розвитку онкології.

Нагадаємо, ми писали про поради Уляни Супрун щодо діагностики раку.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, корисні поради, рак
28.12.2021 11:18



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