Перші ознаки раку – як вчасно діагностувати хворобу

Своєчасне виявлення раку дуже важливе, аби не дозволити хворобі прогресувати та вилікуватись з меншими наслідками для здоров’я.

Але 90% людей ігнорують можливі симптоми раку, і дізнаються про хворобу вже в запущеній стадії.

І дарма, рання діагностика – найважливіша при онкозахворюванні.

Якщо раптом ти помітив(ла) якісь із симптомів, про які ми тобі розповімо, надто не переживай, але і не ігноруй ці дзвіночки.

Це просто організм сигналізує тобі: час звернутись до лікаря та попросити пояснити його, що з тобою відбувається.

Ці симптоми можуть і не бути ознакою раку, але пам’ятаємо: раптом що – краще почати лікування якомога раніше.

Рак – це велика група онкологічних захворювань, для яких характерний швидкий та неконтрольований ріст клітин, що утворюють пухлину.

Відсутність лікування призводить тільки до одного результату – загибелі хворого.

А от діагностика та лікування на ранніх стадіях призводить до повного одужання в більшості випадків.

Поява пігментації на шкірі може бути першою ознакою раку шкіри, а також раку грудей.

Приводом перевіритись можуть бути будь-які новоутворення – у вигляді вузликів, здуття, припухлостей, болючі або безболісні (особливі зони уваги – шия, пахвові западини, у жінок також молочні залози, а у чоловіків – яєчка).

Краще роби ставку на профілактику.

Якщо у тебе є свербіж, то у більшості випадків він не має стосунку до раку.

Проте в деяких випадках свербіння може бути симптомом раку. В історії медицини є дослідження, що підтверджують це.

Якщо у тебе раптово почався напад кашлю без відомої причини, це повинно тебе насторожити.

Зміна кольору сечі може свідчити про рак нирок.

У цьому випадку можуть з’явитись такі симптоми:

Перша ознака раку товстої кишки пов’язана з роботою кишківника.

Вам потрібно спостерігати, чи нема крові, слизу або гною в калових масах, а також помічати серйозні зміни в роботі системи травлення.

Тривалий біль у горлі є симптомом раку горла, що часто супроводжується такими ознаками:

Швидка втрата ваги може бути симптомом онкологічного захворювання. Такий симптом притаманний раку шлунку.

На першій стадії можна й не помітити цю ознаку, але пізніше можуть з’явитися такі симптоми:

Інтенсивна пітливість ночами також може бути наслідком онкології.

Хоча повністю захиститися від цього захворювання неможливо, профілактика раку знижує ймовірність його появи навіть у тих, хто має генетичну схильність. Щоби віддалити можливість захворіти на рак:

Фото: Pexels

