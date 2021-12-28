Перші ознаки раку – як вчасно діагностувати хворобу

Своєчасне виявлення раку дуже важливе, аби не дозволити хворобі прогресувати та вилікуватись з меншими наслідками для здоров’я.
Але 90% людей ігнорують можливі симптоми раку, і дізнаються про хворобу вже в запущеній стадії.
І дарма, рання діагностика – найважливіша при онкозахворюванні.
Якщо раптом ти помітив(ла) якісь із симптомів, про які ми тобі розповімо, надто не переживай, але і не ігноруй ці дзвіночки.
Це просто організм сигналізує тобі: час звернутись до лікаря та попросити пояснити його, що з тобою відбувається.
Ці симптоми можуть і не бути ознакою раку, але пам’ятаємо: раптом що – краще почати лікування якомога раніше.
Довідка. Що таке “рак”?
Рак – це велика група онкологічних захворювань, для яких характерний швидкий та неконтрольований ріст клітин, що утворюють пухлину.
Відсутність лікування призводить тільки до одного результату – загибелі хворого.
А от діагностика та лікування на ранніх стадіях призводить до повного одужання в більшості випадків.
Чотири стадії раку
- На нульовій стадії пухлина тільки з’явилася, а сусідні тканини не залучені до процесу. Хірургічне лікування гарантує практично повне одужання.
- На першій стадії пухлина локалізована, ще не вросла в навколишні тканини, не залучені лімфовузли та інші органи.
- Друга-третя стадії раку: пухлину називають регіонально поширеною, вже спостерігаються ураження сусідніх тканин, зачеплені лімфовузли. Але онкологічний процес не торкнувся інших органів.
- Четверта стадія: діагностуються метастази в інших органах, хвороба вже торкнулась всього організму. Лікується найскладніше з усіх стадій.
Які перші ознаки раку?
1. Пігментація шкіри, поява новоутворень.
Поява пігментації на шкірі може бути першою ознакою раку шкіри, а також раку грудей.
- У цьому випадку, можна помітити подразнення, а також виявити плями невідомого походження, схожі на алергічну реакцію на їжу та косметику.
- Якщо родимки збільшуються в розмірах, також якомога раніше зверніться до лікаря.
Приводом перевіритись можуть бути будь-які новоутворення – у вигляді вузликів, здуття, припухлостей, болючі або безболісні (особливі зони уваги – шия, пахвові западини, у жінок також молочні залози, а у чоловіків – яєчка).
Краще роби ставку на профілактику.
2. Раптом з’явився свербіж
Якщо у тебе є свербіж, то у більшості випадків він не має стосунку до раку.
Проте в деяких випадках свербіння може бути симптомом раку. В історії медицини є дослідження, що підтверджують це.
- Важливо пам’ятати, що утворення в матці можуть спричиняти свербіння в області геніталій.
- З іншого боку, рак мозку може супроводжуватися свербінням у ніздрях. Звертайте увагу на ці симптоми.
3. Тривалий кашель
Якщо у тебе раптово почався напад кашлю без відомої причини, це повинно тебе насторожити.
- Симптоми раку можуть включати тривалий кашель, що може супроводжуватися зниженням апетиту та швидкою втратою ваги.
- На останній стадії раку легенів, кашель може бути зі згустками крові, а також може з’явитися важкість дихання.
4. Зміна кольору сечі
Зміна кольору сечі може свідчити про рак нирок.
У цьому випадку можуть з’явитись такі симптоми:
- Кров у сечі;
- Високий кров’яний тиск;
- Біль у нирках;
- Хронічна втома.
5. Зверни увагу на роботу кишківника
Перша ознака раку товстої кишки пов’язана з роботою кишківника.
Вам потрібно спостерігати, чи нема крові, слизу або гною в калових масах, а також помічати серйозні зміни в роботі системи травлення.
6. Тривалий біль у горлі
Тривалий біль у горлі є симптомом раку горла, що часто супроводжується такими ознаками:
- Важкістю дихання та ковтання;
- При рості пухлини людина відчуває наявність кома в горлі;
- Голос стає хриплим, а потім поступово пропадає;
- Флегма з кров’ю та неприємним запахом з’являються в роті.
7. Втрата ваги та інтенсивна пітливість
Швидка втрата ваги може бути симптомом онкологічного захворювання. Такий симптом притаманний раку шлунку.
На першій стадії можна й не помітити цю ознаку, але пізніше можуть з’явитися такі симптоми:
- Раптова відмова від м’яса;
- Швидке насичення організму;
- Анемія;
- Обмежене харчування.
Інтенсивна пітливість ночами також може бути наслідком онкології.Також по темі: Життя триває: історії зірок, які перемогли рак Вакцини від раку і стирання пам'яті: як вчені наближають майбутнє Як уникнути раку: практичні поради щодо харчування та способу життя
Не нехтуй профілактикою раку!
Хоча повністю захиститися від цього захворювання неможливо, профілактика раку знижує ймовірність його появи навіть у тих, хто має генетичну схильність. Щоби віддалити можливість захворіти на рак:
- Уникай контактів з канцерогенними речовинами (від цигаркового диму до вихлопних газів).
- З особливою обережністю приймай сонячні ванни.
- Відмовся від паління.
- Май на увазі: віруси, що викликають захворювання, які передують раку, можуть передаватися статевим шляхом та при медичних маніпуляціях.
- Раз на рік, а краще – раз на півроку – необхідно відвідувати лікаря для профілактичного огляду.
- Вакцинація здатна захистити від деяких видів раку.
- Здоровий спосіб життя зі збалансованим харчуванням та достатньою фізичною активністю знизить ймовірність розвитку онкології.
Нагадаємо, ми писали про поради Уляни Супрун щодо діагностики раку.
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