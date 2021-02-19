“Епідемія” дитячих самогубств: що відбувається та як запобігти трагедіям

Дитячі самогубства: як врятувати свою дитину.

18 лютого 15-річний підліток потрапив до київської лікарні “Охматдит” з отруєнням пігулками. 17 лютого — в Умані госпіталізували двох восьмикласниць теж через отруєння медикаментами. Ще днем раніше, 16 лютого, стало відомо, що дві семикласниці боярського ліцею “Гармонія” наковталися спазмолітиків.

Випадкам отруєння передували інші трагедії — загалом, у Києві та області з 19 січня по 17 лютого зафіксували сім випадків падіння з висоти дітей віком від 10 до 18 років.

Невже в Україні — “епідемія” дитячих самогубств?

Що насправді відбувається, та як запобігти трагедіям?

Небезпечні ігри в соцмережах?

Отруєння семикласниць з Боярки пігулками, після якого слідували інші, збурило соцмережі та ЗМІ.

Дівчат знайшли непритомними просто у шкільному туалеті. Одна з них — померла.

У поліції з’ясували, перед трагедією підлітки написали однокласницям повідомлення, що вжили надмірні дози препарату, який придбали у аптеці поряд.

Начальниця департаменту захисту дітей та протидії насильству Юлія Усенко та Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба пов’язують індиценти з так званими “групами смерті” та челенджами у соцмережах, де дітей підбурюють до небезпечних експериментів.

Нині правоохоронці розбираються з обставинами трагедії. Поліцейські встановили провізорів, які зізналися, що продали неповнолітнім медпрепарати.

Міський голова Боярки Олександр Зарубін 17 лютого повідомив про відсторонення з посади директора боярського ліцею.

Дитячі самогубства не новизна

Те, що відбувається зараз, не коректно називати раптовим сплеском дитячих самогубств, зазначають експерти.

Проблема існує давно, але увагу на неї звертають лише, коли вона порушується у ЗМІ.

Так, за даними Держстату України, в 2019 році зафіксували 141 випадок навмисного самоушкодження осіб віком від 15 до 19 років і 22 випадки у віці від 10-14 років.

У 2020 зафіксували 137 суїцидів підлітків, — кажуть у Ювенальній поліції.

Варто розуміти, якщо ви хочете вберегти життя та здоров’я своїх дітей, потрібен комплексний підхід, а не переповідання страшних історій про так звані “групи смерті”.

Ба більше, так можна підігріти інтерес до небезпечного контенту.

Які діти у зоні ризику?

Перша група дітей у зоні ризику — ті, хто мають психологічні розлади: панічні атаки, тривожні стани, депресії.

Експерти кажуть — діти, як правило, розуміють, що з ними щось не так і можуть навіть самі просити про допомогу спеціаліста.

Тож уважно слухайте малечу і не знецінюйте їхні потреби.

Другі у групі ризику — діти, які мають складні відносини з оточуючими — насамперед з батьками.

А це частенько трапляється у відплітковому віці.

Дитячий та сімейний психолог Оксана Сідун каже:

Підлітки знецінюють батьків, дистанціюються — це важливий сепараційний процес. Тому, батькам слід заздалегідь потурбуватися, щоб у дитини ще до підліткового віку були інші дорослі, до яких вона може звернутися. Наприклад, психолог чи тренер.

Пов’язувати дитячі самогубства виключно з негативним впливом Інтернету неправильно, але й закривати очі на те, чим займається ваша дитина у віртуальній реальності — не можна.

Як же захистити дітей у мережі?

Чи варто стежити за дітьми — наприклад, встановити на телефон програму батьківського контролю?

І як запобігти трагедії та вберегти свою дитину?

Відповіді на ці та багато інших запитань дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як варто говорити з дітьми про інтимне.

Фото: Unsplash

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