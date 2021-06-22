Приїхала до батьків, щоб виспатися? Леся Нікітюк втекла у рідний Хмельницький

Леся Нікітюк втекла від столичної метушні у рідний Хмельницький, щоб виспатись!
Так популярна телеведуча і народна улюблениця провела минулі вихідні у батьківському домі.
У своїх Instagram stories Нікітюк розповіла підписникам:
Вирішила зазирнути до мами на свята й відіспатися від зйомок тут, на природі.
Телеведуча ще й показала відео з городу.
Проте там вона лиш куштувала домашні полуниці…Також по темі: Остапчук показав, як відпочиває з дружиною в Чорногорії – ФОТО «Жирна, худа, швабра». Леся Нікітюк закликала дівчат любити себе «Який же красивий». Олег Винник поділився новими знімками в Instagram
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Фото: lesia_nikituk