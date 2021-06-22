Приїхала до батьків, щоб виспатися? Леся Нікітюк втекла у рідний Хмельницький

Леся Нікітюк втекла від столичної метушні у рідний Хмельницький, щоб виспатись!

Так популярна телеведуча і народна улюблениця провела минулі вихідні у батьківському домі.

У своїх Instagram stories Нікітюк розповіла підписникам:

Вирішила зазирнути до мами на свята й відіспатися від зйомок тут, на природі.

Телеведуча ще й показала відео з городу.

Проте там вона лиш куштувала домашні полуниці…

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Пономарьов перевтілився у поліцейського.

Фото: lesia_nikituk

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