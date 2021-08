Під небом Мадейри. Леся Нікітюк показала, як чекає на Роналду

Леся Нікітюк вирушила відпочивати на іспанський острів Мадейра.

Світлинами з відпочинку телеведуча поділилася у своєму інстаграмі.

Для образу зірка підібрала салатову сукню з розрізом, а зачіску доповнила хустинкою.

Фото: lesia_nikituk

