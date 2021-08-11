Під небом Мадейри. Леся Нікітюк показала, як чекає на Роналду

Леся Нікітюк вирушила відпочивати на іспанський острів Мадейра.
Світлинами з відпочинку телеведуча поділилася у своєму інстаграмі.
Як тільки я дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі і прилетіла сюди. Одягнула сукню, накрасилась, стою і жду, – прокоментувала Нікітюк.
Для образу зірка підібрала салатову сукню з розрізом, а зачіску доповнила хустинкою.Також по темі: Знову відпочиває? Леся Нікітюк похизувалася знімками з Чорногорії «Збираюсь в клуб». Нікітюк влаштувала голосування за найкращу зачіску «Жирна, худа, швабра». Леся Нікітюк закликала дівчат любити себе
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Фото: lesia_nikituk