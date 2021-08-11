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ICTV Ранок 11.08.2021 19:15
11.08.2021 19:15
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Під небом Мадейри. Леся Нікітюк показала, як чекає на Роналду

Під небом Мадейри. Леся Нікітюк показала, як чекає на Роналду

Леся Нікітюк вирушила відпочивати на іспанський острів Мадейра.

Світлинами з відпочинку телеведуча поділилася у своєму інстаграмі.

Як тільки я дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі і прилетіла сюди. Одягнула сукню, накрасилась, стою і жду, – прокоментувала Нікітюк.

Для образу зірка підібрала салатову сукню з розрізом, а зачіску доповнила хустинкою.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси Бейонсе.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Леся Нікітюк, шоу-біз
11.08.2021 19:15



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