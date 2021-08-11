Під небом Мадейри. Леся Нікітюк показала, як чекає на Роналду

Леся Нікітюк вирушила відпочивати на іспанський острів Мадейра.

Світлинами з відпочинку телеведуча поділилася у своєму інстаграмі.

Як тільки я дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі і прилетіла сюди. Одягнула сукню, накрасилась, стою і жду, – прокоментувала Нікітюк.