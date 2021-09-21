Україну накриває. Наскільки важкою буде нова хвиля коронавірусу

Україну накриває нова хвиля коронавірусу.
Україна піднялася на друге місце в антирейтингу держав Європи за темпами зростання нових випадків інфікування коронавірусом.
Результат приголомшує, враховуючи замалу кількість добових тестувань на виявлення коронавірусу, – каже системний аналітик Євген Істрєбін.
За словами системного аналітика Євгена Істрєбіна:
— У вересні найбільша кількість проведених тестів склала 70 тисяч на 40 мільйонів населення — йдеться не тільки про ПЛР, а ще тести ІФА та аналізи на антиген.
Для порівняння, Ізраїль проводить по 120-180 тисяч тестів на добу при 10-ти мільйонах населення.
Тим не менше, в Україні вже фіксують в півтора рази більше нових і летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби — в порівнянні з тим же періодом минулого року.
Днями за кількістю ковідних пацієнтів у лікарнях Україна посіла перше місце в Європі. Випередивши Великобританію, Францію та Італію.
У Міністерстві охорони здоров’я, в свою чергу зазначають:
— 98% пацієнтів, які протягом останніх трьох місяців потрапили до українських лікарень з важким перебігом COVID-19, — були невакциновані.
Темпи імунізації від коронавірусу
Швидкість вакцинації населення все ще лишає бажати кращого — двічі від коронавірусу щепилися тільки 12,3% населення.
— При тому, що нині Україна має понад 11 мільйонів доз різних антиковідних вакцин, — наголошує Істрєбін.
Тобто, наразі дефіциту немає, утім в середньому наша держава використовує по 105 тисяч доз на добу.
А понад 56% українців взагалі не хочуть щепитися від коронавірусу.
“За” вакцинацію виступають 45% населення.
Такі дані серпневого опитування фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та Центру політичної соціології.
Відтак, вакцинація буксує настільки, що в МОЗ України допускають варіант передачі невикористаних доз препарату AstraZeneca, у яких завершується термін придатності, іншим країнам.
Лікарі ж вкотре наголошують — вакцинація від коронавірусу ефективно захищає від важкого перебігу COVID-19 та смерті. І закликають зробити щеплення якнайшвидше.
Лікар-анестезіолог Іван Черненко пояснює:
— Невакциновані будуть хворіти, частина з них близько 20% потраплять до стаціонару, створять пікове навантаження. Маса людей не зможе отримати допомогу, в тому числі й ті, хто не хворіє на коронавірус.
Попри перевищення рівня захворюваності на COVID-19 в низці областей, Україна все ще лишається в “зеленій зоні” карантину.
Утім, 20-го вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження так званого “адаптивного” карантину до кінця цього року.Також по темі: Всі вакциновані помруть через 2 роки? Експерти спростували головні коронаміфи Україна створює власну вакцину від коронавірусу? Що відомо Смертельніший, ніж здається! Скільки людей вмирає від коронавірусу насправді
Чого очікувати українцям найближчим часом?
Коли Україну накриє нова хвиля коронавірусу?
Детальніше про це дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли і як саме завершиться пандемія коронавірусу.
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