Україну накриває. Наскільки важкою буде нова хвиля коронавірусу

Україна піднялася на друге місце в антирейтингу держав Європи за темпами зростання нових випадків інфікування коронавірусом.

Результат приголомшує, враховуючи замалу кількість добових тестувань на виявлення коронавірусу, – каже системний аналітик Євген Істрєбін.

За словами системного аналітика Євгена Істрєбіна:

Для порівняння, Ізраїль проводить по 120-180 тисяч тестів на добу при 10-ти мільйонах населення.

Тим не менше, в Україні вже фіксують в півтора рази більше нових і летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби — в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Днями за кількістю ковідних пацієнтів у лікарнях Україна посіла перше місце в Європі. Випередивши Великобританію, Францію та Італію.

У Міністерстві охорони здоров’я, в свою чергу зазначають:

Швидкість вакцинації населення все ще лишає бажати кращого — двічі від коронавірусу щепилися тільки 12,3% населення.

Тобто, наразі дефіциту немає, утім в середньому наша держава використовує по 105 тисяч доз на добу.

А понад 56% українців взагалі не хочуть щепитися від коронавірусу.

“За” вакцинацію виступають 45% населення.

Такі дані серпневого опитування фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та Центру політичної соціології.

Відтак, вакцинація буксує настільки, що в МОЗ України допускають варіант передачі невикористаних доз препарату AstraZeneca, у яких завершується термін придатності, іншим країнам.

Лікарі ж вкотре наголошують — вакцинація від коронавірусу ефективно захищає від важкого перебігу COVID-19 та смерті. І закликають зробити щеплення якнайшвидше.

Лікар-анестезіолог Іван Черненко пояснює:

Попри перевищення рівня захворюваності на COVID-19 в низці областей, Україна все ще лишається в “зеленій зоні” карантину.

Утім, 20-го вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження так званого “адаптивного” карантину до кінця цього року.

Чого очікувати українцям найближчим часом?

Коли Україну накриє нова хвиля коронавірусу?

Фото: Pexels

