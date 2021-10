Через коронавірус скоротилась тривалість життя! Останні новини про COVID-19

Україну стрімко накриває штам коронаврірусу Дельта.

Через пандемію коронавірусу тривалість життя людини скоротилася вперше з часів Другої світової війни.

Повідомляє Центр демографічних наук при Оксфордському університеті.

Дослідники аналізували дані країн Європи, США та Чилі.

Так, найбільше тривалість життя знизилася в американських чоловіків — на понад 2 роки.

До речі, є навіть дослідження, які вказують, що коронавірус серйозніше вражає саме частіше чоловіків.

Але це не точно.

А от те, що для захисту від COVID-19 потрібно вакцинуватися — підтверджений факт.

Адже нова хвиля коронавірусу починає накривати Україну.

Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко вважає:

Що саме на нас чекає?

Чи правда, що антитіла до COVID-19 можуть передатися від матері до дитини з грудним молоком і наскільки вони захищають малюка?

І чи безпечна вакцина Pfizer для дітей від 5 років?

Детальніше дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні коронаміфи, які спростували експерти.

Фото: Pexels

