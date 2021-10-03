Через коронавірус скоротилась тривалість життя! Останні новини про COVID-19

Україну стрімко накриває штам коронаврірусу Дельта.
Через пандемію коронавірусу тривалість життя людини скоротилася вперше з часів Другої світової війни.
Повідомляє Центр демографічних наук при Оксфордському університеті.
Дослідники аналізували дані країн Європи, США та Чилі.
Так, найбільше тривалість життя знизилася в американських чоловіків — на понад 2 роки.
До речі, є навіть дослідження, які вказують, що коронавірус серйозніше вражає саме частіше чоловіків.
Але це не точно.Також по темі: Коронавірус стає смертельно небезпечним для дітей? Як їх вберегти Коронавірус мутує вдвічі швидше! Кому необхідна третя доза вакцини Дельта в Україні: що відомо про новий штам коронавірусу
А от те, що для захисту від COVID-19 потрібно вакцинуватися — підтверджений факт.
Адже нова хвиля коронавірусу починає накривати Україну.
Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко вважає:
Україна до кінця цього року навряд чи повернеться до “зеленої” зони.
Що саме на нас чекає?
Чи правда, що антитіла до COVID-19 можуть передатися від матері до дитини з грудним молоком і наскільки вони захищають малюка?
І чи безпечна вакцина Pfizer для дітей від 5 років?
Детальніше дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні коронаміфи, які спростували експерти.
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