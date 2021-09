Пандемія — зброя для скорочення населення? Експерти спростували головні коронаміфи

Все, що ви хотіли знати про пандемію коронавірусу.

Довкола коронавірусу не вщухають пристрасті навіть на другому році пандемії.

Ми зібрали найабсурдніші міфи про корону — до кого чіпляється, звідки взялася та як від неї вберегтись.

І перевірили їх за допомогою наших експертів!

Патофізіолог і генетик Віктор Досенко каже, що науковці давно встановили проксимальне походження цього вірусу.

За словами експерта, вірус утворився еволюційно від своїх попередників.

У нього є певні мутаційні зміни, але не штучного походження, а природного.

А імунолог та інфекціоніст Федір Лапій додає:

Віктор Досенко запевняє, що куріння не є фактором ризику важкого перебігу запалення при COVID-19.

Але, за словами експерта, це не привід продовжувати палити, адже цигарки є фактором ризику маси інших захворювань.

Федір Лапій каже, що роль “братів наших менших” на організм людини на сьогоднішній день досі вивчається, але не радить перевіряти цей міф на собі.

Чи варто полоскати горло спиртом для профілактики коронавірусу?

Фото: Unsplash

