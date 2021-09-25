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ICTV Ранок 25.09.2021 13:05
25.09.2021 13:05
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Пандемія — зброя для скорочення населення? Експерти спростували головні коронаміфи

Пандемія — зброя для скорочення населення? Експерти спростували головні коронаміфи

Все, що ви хотіли знати про пандемію коронавірусу.

Довкола коронавірусу не вщухають пристрасті навіть на другому році пандемії.

Ми зібрали найабсурдніші міфи про корону — до кого чіпляється, звідки взялася та як від неї вберегтись.

І перевірили їх за допомогою наших експертів!

Спростування головних коронаміфів

“Коронавірус вигадали, щоб скоротити населення Землі!”

Патофізіолог і генетик Віктор Досенко каже, що науковці давно встановили проксимальне походження цього вірусу.

За словами експерта, вірус утворився еволюційно від своїх попередників.

У нього є певні мутаційні зміни, але не штучного походження, а природного.

А імунолог та інфекціоніст Федір Лапій додає:

З точки зору економіки, абсолютно не вигідно скорочувати населення планети.

“Курці не хворіють на коронавірус!”

Віктор Досенко запевняє, що куріння не є фактором ризику важкого перебігу запалення при COVID-19.

Курці хворіють на коронавірус так само, як і інші.

Але, за словами експерта, це не привід продовжувати палити, адже цигарки є фактором ризику маси інших захворювань.

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“Люди з глистами переносять COVID-19 легше!”

Федір Лапій каже, що роль “братів наших менших” на організм людини на сьогоднішній день досі вивчається, але не радить перевіряти цей міф на собі.

Гельмінти — збудники багатьох інших захворювань, тож не варто розглядати їх, як альтернативу вакцинації, —додає експерт.

Чи варто полоскати горло спиртом для профілактики коронавірусу?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ескперти спростували головні міфи про вакцинацію.

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-19, коронавірус, розвінчуємо міфи
25.09.2021 13:05



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