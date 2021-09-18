Коронавірус стає смертельно небезпечним для дітей? Як їх вберегти

У США зростає кількість хворих дітей на COVID-19, багато з них вже потребують госпіталізації.
Батьки б’ють на сполох, а компанія Pfizer обіцяє незабаром представити антиковідну вакцину для дітей до 12 років.
Вакцини для дітей
Вакцина Pfizer може отримати дозвіл на масове застосування в США серед дітей від 5-ти до 11-ти років вже у жовтні цього року.
Хоча вакцина вже отримала повний допуск в США для людей старше 12-ти років медрегулятор вимагає додаткових перевірок перед тим, як схвалювати її для малих дітей.
У дослідженнях беруть участь три тисячі добровольців віком від 5-ти до 11-ти років.
Наразі немає жодних даних про нестандартні побічні реакції на щеплення у дітей. Натомість дослідники з’ясували, що вакцина сприяє виробленню достатньої кількості антитіл для імунного захисту.
Орієнтовна доза, необхідна для цієї вікової групи — третина від тієї, що необхідна дорослим.
Утім, це не остаточні дані.
Випробування вакцини для дітей молодше 12-ти проводить й американська компанія Moderna.
Вони залучили 6 795 добровольців від 6-ти до 11-ти років.
Та, попри обнадійливі проміжні результати досліджень та зростання важкохворих маленьких пацієнтів з COVID-19.
Американське видання The New York Times повідомляє:
Нині батьки через страх перед особливо небезпечним штамом Дельта шукають шляхи, де можна було б щепити дітей до 12 років якнайшвидше, навіть до офіційного дозволу.
За даними Американської академії педіатрії, понад 250 тисяч дітей та підлітків в США захворіли на коронавірус спочатку вересня.
Тим часом, в Україні днями від коронавірусу померла дитина, якій був усього 21 день.
Напередодні вона разом з матір’ю, теж інфікованою коронавірусом, потрапила до Київської дитячої інфекційної лікарні.
У дитини була задишка, підвищена температура тіла та інтоксикація.Також по темі: Україна створює власну вакцину від коронавірусу? Що відомо Можна зняти маски? Що насправді дозволено вакцинованим Всі вакциновані помруть через 2 роки? Експерти спростували головні коронаміфи
То невже вакцинація від коронавірусу скоро буде необхідна навіть немовлятам?
Чи правда, що коронавірус тепер вже смертельно небезпечний як для дорослих, так і для дітей?
Детальніше дивіться у сюжеті про це та інше розкаже у нашому традиційному щотижневому коронадайджесті Альона Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали: скільки людей помирає від коронавірусу насправді.
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