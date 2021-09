Коронавірус стає смертельно небезпечним для дітей? Як їх вберегти

У США зростає кількість хворих дітей на COVID-19, багато з них вже потребують госпіталізації.

Батьки б’ють на сполох, а компанія Pfizer обіцяє незабаром представити антиковідну вакцину для дітей до 12 років.

Вакцина Pfizer може отримати дозвіл на масове застосування в США серед дітей від 5-ти до 11-ти років вже у жовтні цього року.

Хоча вакцина вже отримала повний допуск в США для людей старше 12-ти років медрегулятор вимагає додаткових перевірок перед тим, як схвалювати її для малих дітей.

У дослідженнях беруть участь три тисячі добровольців віком від 5-ти до 11-ти років.

Наразі немає жодних даних про нестандартні побічні реакції на щеплення у дітей. Натомість дослідники з’ясували, що вакцина сприяє виробленню достатньої кількості антитіл для імунного захисту.

Утім, це не остаточні дані.

Випробування вакцини для дітей молодше 12-ти проводить й американська компанія Moderna.

Вони залучили 6 795 добровольців від 6-ти до 11-ти років.

Та, попри обнадійливі проміжні результати досліджень та зростання важкохворих маленьких пацієнтів з COVID-19.

Американське видання The New York Times повідомляє:

За даними Американської академії педіатрії, понад 250 тисяч дітей та підлітків в США захворіли на коронавірус спочатку вересня.

Тим часом, в Україні днями від коронавірусу померла дитина, якій був усього 21 день.

Напередодні вона разом з матір’ю, теж інфікованою коронавірусом, потрапила до Київської дитячої інфекційної лікарні.

У дитини була задишка, підвищена температура тіла та інтоксикація.

То невже вакцинація від коронавірусу скоро буде необхідна навіть немовлятам?

Чи правда, що коронавірус тепер вже смертельно небезпечний як для дорослих, так і для дітей?

Детальніше дивіться у сюжеті про це та інше розкаже у нашому традиційному щотижневому коронадайджесті Альона Нестеренко.

Фото: Pexels

