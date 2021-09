Коронавірус мутує удвічі швидше! Кому необхідна третя доза вакцини

Новий штам коронавірусу Мю або B.1.621 вперше виявили в січні в Колумбії.

Зараз його зареєстрували вже в 39-ти країнах світу — США, Великобританії, Південній Кореї та Росії.

Загальна частка інфікувань цим штамом у світі наразі низька — менше однієї десятої відсотка. Утім число людей, які підхопили Мю, стрімко зростає в Колумбії та на Еквадорі.

У ВООЗ стверджують:

А в Україні, тим часом, зростає кількість хворих на COVID-19. Зокрема, на штам Дельта. Ним заразилось щонайменше 855 осіб.

Київ та три області — Чернівецька, Луганська і Херсонська — не відповідають “зеленій зоні” карантину, яка наразі діє по всій Україні.

Крім того, у Чернівецькій області лікарняні ліжка вже завантажені на понад 37%.

Відтак, у МОЗ України заявляють, що локдауну не уникнути.

Коли саме планують запроваджувати новий локдаун?

Навіщо потрібна третя доза антиковідної вакцини і як саме вона працює?

Всі подробиці дивіться у щотижневому коронадайджесті Альони Нестеренко.

Фото: Unsplash

