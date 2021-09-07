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ICTV Ранок 07.09.2021 15:00
07.09.2021 15:00
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Коронавірус мутує удвічі швидше! Кому необхідна третя доза вакцини

Коронавірус мутує удвічі швидше! Кому необхідна третя доза вакцини

Новий штам коронавірусу Мю або B.1.621 вперше виявили в січні в Колумбії.

Зараз його зареєстрували вже в 39-ти країнах світу — США, Великобританії, Південній Кореї та Росії.

Загальна частка інфікувань цим штамом у світі наразі низька менше однієї десятої відсотка. Утім число людей, які підхопили Мю, стрімко зростає в Колумбії та на Еквадорі.

У ВООЗ стверджують:

Варіант Мю об’єднує у собі одразу кілька мутацій зокрема, ті, які є у  “південноафриканському” бета-штамі. Це потенційно може вплинути на інфікування навіть людей з антитілами.

А в Україні, тим часом, зростає кількість хворих на COVID-19. Зокрема, на штам Дельта. Ним заразилось щонайменше 855 осіб.

Київ та три області Чернівецька, Луганська і Херсонська не відповідають “зеленій зоні” карантину, яка наразі діє по всій Україні.

Крім того, у Чернівецькій області лікарняні ліжка вже завантажені на понад 37%.

Відтак, у МОЗ України заявляють, що локдауну не уникнути.

Коли саме планують запроваджувати новий локдаун?

Навіщо потрібна третя доза антиковідної вакцини і як саме вона працює?

Всі подробиці дивіться у щотижневому коронадайджесті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про першу у світі ДНК-вакцину і що про неї відомо.

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-19, Дельта, коронавірус, пандемія
07.09.2021 15:00



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