Дельта в Україні: що відомо про новий штам коронавірусу

В Україні вже зареєстрували випадки зараження вірусом Дельта.

Лікарі вже виявили 520 осіб інфікованих новим штамом коронавірусу. Фахівці стверджуюють, що досі не вирішені проблеми з його точною діагностикою.

Тим часом, американські вчені зазначають, що невакцинованих людей у 29 разів більше госпіталізують, ніж тих, хто отримав щеплення.

Понад 2 трильйона доларів можуть сягнути збитки для світової економіки через повільні темпи вакцинації.

Найбільших втрат зазнають країни Азії та Африканський союз. Там темпи вакцинації населення вкрай повільні.

ВООЗ запевняє, щоб досягти колективного імунітету до коронавірусу, необхідно до середини 2022-го ввести щонайменше 11 мільярдів доз вакцини по всьому світу.

Як різні країни світу боряться з Дельтою?

Чи витримає українська система медицини нову хвилю захворюваних?

