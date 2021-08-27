Дельта в Україні: що відомо про новий штам коронавірусу

В Україні вже зареєстрували випадки зараження вірусом Дельта.

Лікарі вже виявили 520 осіб інфікованих новим штамом коронавірусу. Фахівці стверджуюють, що досі не вирішені проблеми з його точною діагностикою.

Тим часом, американські вчені зазначають, що невакцинованих людей у 29 разів більше госпіталізують, ніж тих, хто отримав щеплення.

Наслідки від пандемії

Понад 2 трильйона доларів можуть сягнути збитки для світової економіки через повільні темпи вакцинації.

Найбільших втрат зазнають країни Азії та Африканський союз. Там темпи вакцинації населення вкрай повільні.

– Економічні збитки потягнуть за собою наростання рівня невдоволення населення і соціальні заворушення, – зазначають фахівці.

ВООЗ запевняє, щоб досягти колективного імунітету до коронавірусу, необхідно до середини 2022-го ввести щонайменше 11 мільярдів доз вакцини по всьому світу.

Як різні країни світу боряться з Дельтою?

Чи витримає українська система медицини нову хвилю захворюваних?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як отримати COVID-сертифікати та його переваги.

Фото: Unsplash

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