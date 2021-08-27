Дельта в Україні: що відомо про новий штам коронавірусу

В Україні вже зареєстрували випадки зараження вірусом Дельта.
Лікарі вже виявили 520 осіб інфікованих новим штамом коронавірусу. Фахівці стверджуюють, що досі не вирішені проблеми з його точною діагностикою.
Тим часом, американські вчені зазначають, що невакцинованих людей у 29 разів більше госпіталізують, ніж тих, хто отримав щеплення.
Наслідки від пандемії
Понад 2 трильйона доларів можуть сягнути збитки для світової економіки через повільні темпи вакцинації.
Найбільших втрат зазнають країни Азії та Африканський союз. Там темпи вакцинації населення вкрай повільні.
– Економічні збитки потягнуть за собою наростання рівня невдоволення населення і соціальні заворушення, – зазначають фахівці.
ВООЗ запевняє, щоб досягти колективного імунітету до коронавірусу, необхідно до середини 2022-го ввести щонайменше 11 мільярдів доз вакцини по всьому світу.Також по темі: Не лише "Дельта": які ще мутанти коронавірусу загрожують Україні Науковці б’ють на сполох: штам Дельта може викликати рак Ще більш смертоносний? Що відомо про штам коронавірусу Йота
Як різні країни світу боряться з Дельтою?
Чи витримає українська система медицини нову хвилю захворюваних?
Детальніше про це дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали як отримати COVID-сертифікати та його переваги.
Фото: Unsplash