Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 11.06.2021 12:20
11.06.2021 12:20
Поділитися

Вакцинація в Україні. Як і де зробити щеплення та отримати “ковідний” сертифікат


Аж 10 пілотних центрів масової вакцинації від коронавірусу працюють в Україні!

До Києва, Одеси та Львова додалися комплекси в Тернополі, Рівному, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

А як вакцинуватися від коронавірусу тим, хто живе у містах, де немає таких-от комплексів щеплення? Навіщо взагалі необхідно вакцинуватися від COVID-19? І які протипоказання?

Чому українці хочуть вакцинуватись?

Киянин Іван Магда давно хотів вакцинувався від коронавірусу — погодився щойно з’явилася можливість.

Спочатку сімейна лікарка сказала чоловікові, що той не підходить по віку, не належить до груп ризику чи представників певної професії.

Але невдовзі зателефонувала з пропозицією вакцинуватися китайсько Coronavac.

Також по темі: Атака на Pfizer. Хто і навіщо намагається дискредитувати американську вакцину від коронавірусу В'єтнамський штам. Чим небезпечна нова мутація коронавірусу Ефективні ліки від коронавірусу вже на підході? Що відомо про новий препарат

Дар’я Калиновська з Дніпра зареєструвалася у додатку “Дія” і чекає на свою чергу на щеплення.

Хочу вакцинуватися, оскільки це дає можливість подорожувати. До того ж — це моє здоров’я, — розповіла вона.

Зараз дівчині не виходить цього зробити, оскільки вона не входить у жодну з пріоритетних груп.

А от Євгенія Швіц вакцинувалась у Міжнародному виставкому центрі Києва:

Ми простояли близько 4 годин. Черга рухалась доволі швидко. Я показала “Дію”, паспорт і пройшла.

Як і де вакцинуватись в Україні?

Центри масової вакцинації працюють також в Одесі, Львові, Тернополі, Рівному, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Та як вакцинуватися від коронавірусу, незалежно від місця проживання, і, якщо ви не належите до жодної з пріоритетних груп?

  • Можна зареєструватися у додатку “Дія” або через однойменний портал — знадобиться електронний ключ — наприклад, з податкової.
  • Або ж — через контакт-центр МОЗ України. Оператору треба повідомити паспортні дані, ідентифікаційний код і бажане місце вакцинації.
  • Також на щеплення можна записатися у вашого сімейного лікаря.

Перелік доступних пунктів щеплення є на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Окрім центрів масової вакцинації, імунізацію також проводять медичні заклади, які мають договір з Національною службою здоров’я України.

Чи можуть відмовити у вакцинації у таких медзакладах?

Виконувач обов’язків голови НСЗУ Андрій Віленський наголошує, що заклад, який має договір з Національною службою здоров’я України про проведення щеплень, — не може відмовитися від вакцинації.

Маєте ви декларацію з сімейним лікарем чи ні — ви маєте право звернутися до цього закладу, записатися у чергу і отримати там щеплення, коли з’явиться можливість.

Якщо заклад, що має договір з НСЗУ, відмовляє вам у щепленні, попри те, що ви входите до категорії, яку мають вакцинувати саме зараз — відповідно до Дорожньої карти імунізації від COVID-19 — варто скаржитися на гарячі лінії НСЗУ або МОЗ України.

І головне — не затягуйте із записом на щеплення.

Ковідні сертифікати

Дані про вакцинацію від коронавірусу зберігаються в електронній системі охорони здоров’я.

Тож, коли отримаєте щеплення — проконтролюйте, щоб медпрацівники внесли інформацію про це до електронної медичної картки.

Адже саме на основі цих даних формуватиметься документ нової коронавірусної реальності — так званий “ковідний сертифікат”, що відповідатиме міжнародним стандартам.

Директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ Дмитро Черниш каже — зараз працюють над уніфікованим сертифікатом, який буде застосовуватися як для внутрішніх різноманітних правил, процедур, так і для використання за кордоном.

Підставою для отримання цього сертифікату буде:

  • повна проведена вакцинація від COVID-19;
  • зафіксована в електронній медичній картці інформація про те, що людина перехворіла на COVID-19, відповідно в неї є антитіла на даний момент;
  • ПЛР-тестування, яке показує, що на даний момент особа не хворіє.

“Ковідний сертифікат” у майбутньому можна буде отримати через додаток чи портал “Дія”, у сімейного лікаря або в центрах надання адміністративних послуг.

Про основні протипоказання до антиковідних вакцин дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли чекати на четверту хвилю коронавірусу.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-19, вакцинація, коронавірус
11.06.2021 12:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати