Вакцинація в Україні. Як і де зробити щеплення та отримати “ковідний” сертифікат

Аж 10 пілотних центрів масової вакцинації від коронавірусу працюють в Україні!

До Києва, Одеси та Львова додалися комплекси в Тернополі, Рівному, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

А як вакцинуватися від коронавірусу тим, хто живе у містах, де немає таких-от комплексів щеплення? Навіщо взагалі необхідно вакцинуватися від COVID-19? І які протипоказання?

Чому українці хочуть вакцинуватись?

Киянин Іван Магда давно хотів вакцинувався від коронавірусу — погодився щойно з’явилася можливість.

Спочатку сімейна лікарка сказала чоловікові, що той не підходить по віку, не належить до груп ризику чи представників певної професії.

Але невдовзі зателефонувала з пропозицією вакцинуватися китайсько Coronavac.

Дар’я Калиновська з Дніпра зареєструвалася у додатку “Дія” і чекає на свою чергу на щеплення.

Хочу вакцинуватися, оскільки це дає можливість подорожувати. До того ж — це моє здоров’я, — розповіла вона.

Зараз дівчині не виходить цього зробити, оскільки вона не входить у жодну з пріоритетних груп.

А от Євгенія Швіц вакцинувалась у Міжнародному виставкому центрі Києва:

Ми простояли близько 4 годин. Черга рухалась доволі швидко. Я показала “Дію”, паспорт і пройшла.

Як і де вакцинуватись в Україні?

Центри масової вакцинації працюють також в Одесі, Львові, Тернополі, Рівному, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Та як вакцинуватися від коронавірусу, незалежно від місця проживання, і, якщо ви не належите до жодної з пріоритетних груп?

Можна зареєструватися у додатку “Дія” або через однойменний портал — знадобиться електронний ключ — наприклад, з податкової.

Або ж — через контакт-центр МОЗ України. Оператору треба повідомити паспортні дані, ідентифікаційний код і бажане місце вакцинації.

Також на щеплення можна записатися у вашого сімейного лікаря.

Перелік доступних пунктів щеплення є на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Окрім центрів масової вакцинації, імунізацію також проводять медичні заклади, які мають договір з Національною службою здоров’я України.

Чи можуть відмовити у вакцинації у таких медзакладах?

Виконувач обов’язків голови НСЗУ Андрій Віленський наголошує, що заклад, який має договір з Національною службою здоров’я України про проведення щеплень, — не може відмовитися від вакцинації.

Маєте ви декларацію з сімейним лікарем чи ні — ви маєте право звернутися до цього закладу, записатися у чергу і отримати там щеплення, коли з’явиться можливість.

Якщо заклад, що має договір з НСЗУ, відмовляє вам у щепленні, попри те, що ви входите до категорії, яку мають вакцинувати саме зараз — відповідно до Дорожньої карти імунізації від COVID-19 — варто скаржитися на гарячі лінії НСЗУ або МОЗ України.

І головне — не затягуйте із записом на щеплення.

Ковідні сертифікати

Дані про вакцинацію від коронавірусу зберігаються в електронній системі охорони здоров’я.

Тож, коли отримаєте щеплення — проконтролюйте, щоб медпрацівники внесли інформацію про це до електронної медичної картки.

Адже саме на основі цих даних формуватиметься документ нової коронавірусної реальності — так званий “ковідний сертифікат”, що відповідатиме міжнародним стандартам.

Директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ Дмитро Черниш каже — зараз працюють над уніфікованим сертифікатом, який буде застосовуватися як для внутрішніх різноманітних правил, процедур, так і для використання за кордоном.

Підставою для отримання цього сертифікату буде:

повна проведена вакцинація від COVID-19;

зафіксована в електронній медичній картці інформація про те, що людина перехворіла на COVID-19, відповідно в неї є антитіла на даний момент;

ПЛР-тестування, яке показує, що на даний момент особа не хворіє.

“Ковідний сертифікат” у майбутньому можна буде отримати через додаток чи портал “Дія”, у сімейного лікаря або в центрах надання адміністративних послуг.

Про основні протипоказання до антиковідних вакцин дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли чекати на четверту хвилю коронавірусу.

Фото: Pixabay

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