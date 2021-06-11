Вакцинація в Україні. Як і де зробити щеплення та отримати “ковідний” сертифікат

Аж 10 пілотних центрів масової вакцинації від коронавірусу працюють в Україні!
До Києва, Одеси та Львова додалися комплекси в Тернополі, Рівному, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.
А як вакцинуватися від коронавірусу тим, хто живе у містах, де немає таких-от комплексів щеплення? Навіщо взагалі необхідно вакцинуватися від COVID-19? І які протипоказання?
Чому українці хочуть вакцинуватись?
Киянин Іван Магда давно хотів вакцинувався від коронавірусу — погодився щойно з’явилася можливість.
Спочатку сімейна лікарка сказала чоловікові, що той не підходить по віку, не належить до груп ризику чи представників певної професії.
Але невдовзі зателефонувала з пропозицією вакцинуватися китайсько Coronavac.Також по темі: Атака на Pfizer. Хто і навіщо намагається дискредитувати американську вакцину від коронавірусу В'єтнамський штам. Чим небезпечна нова мутація коронавірусу Ефективні ліки від коронавірусу вже на підході? Що відомо про новий препарат
Дар’я Калиновська з Дніпра зареєструвалася у додатку “Дія” і чекає на свою чергу на щеплення.
Хочу вакцинуватися, оскільки це дає можливість подорожувати. До того ж — це моє здоров’я, — розповіла вона.
Зараз дівчині не виходить цього зробити, оскільки вона не входить у жодну з пріоритетних груп.
А от Євгенія Швіц вакцинувалась у Міжнародному виставкому центрі Києва:
Ми простояли близько 4 годин. Черга рухалась доволі швидко. Я показала “Дію”, паспорт і пройшла.
Як і де вакцинуватись в Україні?
Центри масової вакцинації працюють також в Одесі, Львові, Тернополі, Рівному, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.
Та як вакцинуватися від коронавірусу, незалежно від місця проживання, і, якщо ви не належите до жодної з пріоритетних груп?
- Можна зареєструватися у додатку “Дія” або через однойменний портал — знадобиться електронний ключ — наприклад, з податкової.
- Або ж — через контакт-центр МОЗ України. Оператору треба повідомити паспортні дані, ідентифікаційний код і бажане місце вакцинації.
- Також на щеплення можна записатися у вашого сімейного лікаря.
Перелік доступних пунктів щеплення є на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Окрім центрів масової вакцинації, імунізацію також проводять медичні заклади, які мають договір з Національною службою здоров’я України.
Чи можуть відмовити у вакцинації у таких медзакладах?
Виконувач обов’язків голови НСЗУ Андрій Віленський наголошує, що заклад, який має договір з Національною службою здоров’я України про проведення щеплень, — не може відмовитися від вакцинації.
Маєте ви декларацію з сімейним лікарем чи ні — ви маєте право звернутися до цього закладу, записатися у чергу і отримати там щеплення, коли з’явиться можливість.
Якщо заклад, що має договір з НСЗУ, відмовляє вам у щепленні, попри те, що ви входите до категорії, яку мають вакцинувати саме зараз — відповідно до Дорожньої карти імунізації від COVID-19 — варто скаржитися на гарячі лінії НСЗУ або МОЗ України.
І головне — не затягуйте із записом на щеплення.
Ковідні сертифікати
Дані про вакцинацію від коронавірусу зберігаються в електронній системі охорони здоров’я.
Тож, коли отримаєте щеплення — проконтролюйте, щоб медпрацівники внесли інформацію про це до електронної медичної картки.
Адже саме на основі цих даних формуватиметься документ нової коронавірусної реальності — так званий “ковідний сертифікат”, що відповідатиме міжнародним стандартам.
Директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ Дмитро Черниш каже — зараз працюють над уніфікованим сертифікатом, який буде застосовуватися як для внутрішніх різноманітних правил, процедур, так і для використання за кордоном.
Підставою для отримання цього сертифікату буде:
- повна проведена вакцинація від COVID-19;
- зафіксована в електронній медичній картці інформація про те, що людина перехворіла на COVID-19, відповідно в неї є антитіла на даний момент;
- ПЛР-тестування, яке показує, що на даний момент особа не хворіє.
“Ковідний сертифікат” у майбутньому можна буде отримати через додаток чи портал “Дія”, у сімейного лікаря або в центрах надання адміністративних послуг.
Про основні протипоказання до антиковідних вакцин дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли чекати на четверту хвилю коронавірусу.
Фото: Pixabay