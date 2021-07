Де і як вакцинуватися від коронавірусу: детальна інструкція

Як записатися на вакцинацію від COVID-19 в Україні і які документи для цього потрібні? Усе, що важливо знати, розповість Ксенія Богуславська.

З додатку Дія видаляють користувачів, які записалися в електронну чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Щоправда, не всіх.

Скасувати запис мали можливість лише ті, хто вже отримав щеплення. Так Нацслужба здоров’я хотіла оцінити, скільки невакцинованих людей залишилося у черзі.

Тож, не дивуйтеся, якщо вам прийшло таке сповіщення і врахуйте, що ваша реєстрація у Дії на вакцинацію – не є фактичним записом. Адже з 21 липня Україна запустила вакцинацію для всіх охочих, старших за 18 років.

Тепер кожен самостійно може записатися на вакцинацію в будь-який зручний час.

Для зручності потрібно зареєструватися через сервіс Helsi.me.

Пройти вакцинацію, як варіант, можна в пунктах щеплень на базі медзакладів, які доступні незалежно від вашого місця реєстрації або проживання.

При вході до пункту вакцинації потрібно буде показати підтвердження із місцем запису, датою та часом.

Це може бути SMS на телефоні, зазначено у правилах проведення вакцинації.

Інший варіант – записатися через Helsi.me до пункту масової вакцинації.

Для цього оберіть доступний і зручний для вас день та час, і запишіться.

Далі з підтвердженням приходьте на щеплення, і вакцинується без очікування.

Якщо вам складно даються комп’ютерні технології, на вакцинацію можна записатися телефоном або ж потрібно буде відстояти у живій черзі.

Але врахуйте, онлайн запис покликаний зекономити ваш час і зробити процес більш організованим без скупчення людей.

З документів, які необхідно взяти з собою на вакцинацію – ідентифікаційний код і паспорт.

Якщо ви не маєте декларації з сімейним лікарем, вам не можуть відмовити у щепленні проти коронавірусу.

Але діюча декларація, пояснюють в МОЗ, прискорить реєстрацію даних в Електронній системі охорони здоров’я.

Станом на 21 липня понад 2 млн 800 тисяч осіб отримали першу дозу, і понад 1,5 мільйони українців повністю імунізовані.

Як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію? І чому важливо отримати щеплення саме зараз?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вакцину від коронавірусу Moderna.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.