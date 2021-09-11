Всі вакциновані помруть через 2 роки? Експерти спростували головні коронаміфи

Все, що ви хотіли знати про вакцини від коронавірусу.
Пандемія коронавірусу триває другий рік поспіль, а в Інтернеті не вщухають “коронабаталії”.
Ми зібрали найпопулярніші запитання та твердження — хибні і правдиві — про коронавірус та вакцинацію від нього.
І вирішили розставити крапки над “і” за допомогою наших експертів.
Спростування головних коронаміфів
“Вакцина від коронавірусу змінює ДНК, викликає безпліддя, імпотенцію та рак?”
Сімейний лікар, реаніматолог та науковець Борис Бриль каже:
Вакцина від коронавірусу — це РНК-вакцина, яка дає команду для виробки білка. Зворотній процес неможливий.
За словами лікара-реаніматолога і доктора медичних наук Сергія Дуброва, є велика кількість досліджень, що показують довготривалий період спостереження за вже вакцинованими пацієнтами.
У понад 10 мільйонів вакцинованих громадян, які були включені в такі дослідження, якихось суттєвих побічних ефектів не було.
“Усі вакциновані від коронавірусу помруть через 2 роки?”
Борис Бриль каже:
“Спершу вони розповідали, що всі вакциновані помруть через півроку, потім сказали — через рік. Коли рік минув, сказали — через 2-3, зараз вже говорять — через 5… Я можу з упевненістю сказати, що через 100 років жодного живого вакцинованого не залишиться!”
“Люди хворіють від щеплення, тому що вакцини отруюють організм”?
Експерти одностайно заперечують цю тезу, запевняючи — вакцини точно захищають від важкого перебігу коронавірусу.
Борис Бриль наводить приклад Ізраїлю:
Також по темі: З якими вакцинами можна комбінувати китайський CoronaVac? Нові дослідження Коронавірус мутує вдвічі швидше! Кому необхідна третя доза вакцини Один невакцинований може заразити тисячі людей — чому?
50% померлих від COVID-19 — це не вакциновані, 10% з яких — люди молодші 60 років. За статистикою, у вакцинованого літнього у 9 разів менше шансів померти, ніж у невакцинованих молодого.
У тих, хто перехворів на COVID-19, імунітет кращий, ніж у вакцинованих?
І чи можна алергикам робити щеплення від коронавірусу?
Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про першу у світі ДНК-вакцину від коронавірусу.
Фото: Pixabay