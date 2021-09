Всі вакциновані помруть через 2 роки? Експерти спростували головні коронаміфи

Все, що ви хотіли знати про вакцини від коронавірусу.

Пандемія коронавірусу триває другий рік поспіль, а в Інтернеті не вщухають “коронабаталії”.

Ми зібрали найпопулярніші запитання та твердження — хибні і правдиві — про коронавірус та вакцинацію від нього.

І вирішили розставити крапки над “і” за допомогою наших експертів.

Сімейний лікар, реаніматолог та науковець Борис Бриль каже:

За словами лікара-реаніматолога і доктора медичних наук Сергія Дуброва, є велика кількість досліджень, що показують довготривалий період спостереження за вже вакцинованими пацієнтами.

У понад 10 мільйонів вакцинованих громадян, які були включені в такі дослідження, якихось суттєвих побічних ефектів не було.

Борис Бриль каже:

“Спершу вони розповідали, що всі вакциновані помруть через півроку, потім сказали — через рік. Коли рік минув, сказали — через 2-3, зараз вже говорять — через 5… Я можу з упевненістю сказати, що через 100 років жодного живого вакцинованого не залишиться!”

Експерти одностайно заперечують цю тезу, запевняючи — вакцини точно захищають від важкого перебігу коронавірусу.

Борис Бриль наводить приклад Ізраїлю:

У тих, хто перехворів на COVID-19, імунітет кращий, ніж у вакцинованих?

І чи можна алергикам робити щеплення від коронавірусу?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

