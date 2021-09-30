Красива історія кохання. Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за поцілунками

52-річна Дженніфер Лопес і 49-річний Бен Аффлек сходили на романтичне побачення.
Закохану пару папарраці зловили у Нью-Йорку.
Співачка приїхала на конконцерті Global Citizen Live.
А Бен Аффлек не міг пропустити нагоди, щоб підтримати Джей Ло.
Джен і Бен, не звертаючи уваги на перехожих, гуляли по вулиці, обіймалися і цілувалися.
До речі, знаменитості нещодавно підтвердили статус пари.
На Венеційському кінофестивалі зірки з’явились разом.
Така подія схвилювала фанатів пари, адже для Лопес і Аффлека — це перший офіційний вихід пари після возз’єднання.Також по темі: Ковбойський стиль. Дженніфер Лопес у сукні вершниці на червоній доріжці Викрадач дівочих сердець. ТОП-7 фільмів з Беном Аффлеком З цінником. Дженніфер Лопес осоромилась на показі Dolce & Gabbana
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Дженіффер Лопес.
Фото: jlo