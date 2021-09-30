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ICTV Ранок 30.09.2021 15:20
30.09.2021 15:20
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Красива історія кохання. Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за поцілунками

Красива історія кохання. Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за поцілунками

52-річна Дженніфер Лопес і 49-річний Бен Аффлек сходили на романтичне побачення.

Закохану пару папарраці зловили у Нью-Йорку.

Співачка приїхала на конконцерті Global Citizen Live.

А Бен Аффлек не міг пропустити нагоди, щоб підтримати Джей Ло.

Джен і Бен, не звертаючи уваги на перехожих, гуляли по вулиці, обіймалися і цілувалися.

До речі, знаменитості нещодавно підтвердили статус пари.

На Венеційському кінофестивалі зірки з’явились разом.

Така подія схвилювала фанатів пари, адже для Лопес і Аффлека  — це перший офіційний вихід пари після возз’єднання.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Дженіффер Лопес.

Фото: jlo

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Теги: інстаграм зірок, Бен Аффлек, Дженніфер Лопес, шоу-бізнес
30.09.2021 15:20



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