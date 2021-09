Красива історія кохання. Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за поцілунками

52-річна Дженніфер Лопес і 49-річний Бен Аффлек сходили на романтичне побачення.

Закохану пару папарраці зловили у Нью-Йорку.

Співачка приїхала на конконцерті Global Citizen Live.

А Бен Аффлек не міг пропустити нагоди, щоб підтримати Джей Ло.

До речі, знаменитості нещодавно підтвердили статус пари.

На Венеційському кінофестивалі зірки з’явились разом.

Така подія схвилювала фанатів пари, адже для Лопес і Аффлека — це перший офіційний вихід пари після возз’єднання.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: jlo

