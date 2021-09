Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 52

Секрети краси Дженніфер Лопес – як у зірки виходить ідеально виглядати, коли тобі 52.

Якщо тобі доводилося підбирати підборіддя з підлоги щоразу, коли бачиш ідеальне тіло Дженніфер Лопес, то ти не самотній.

І хоча ми давно вже захоплюємося фігурою Джей Ло, ще більше вражені тим, що зірці — 52!

Ранок у Великому Місті вирішив зібрати секрети Дженніфер Лопес. Ми розповімо, які дієти використовує знаменитість та які вправи робить для того, щоб так виглядати.

Дженніфер розповідає, що її тіло – це не результат генетики чи звичайного пілатесу. Щоб мати такі форми, зірка дотримується правильного харчування, багато танцює та систематично займається спортом.

Тіло завжди має бути добре зволоженим.

Крім того, зірка п’є воду одразу після тренування і дає тілу добре відпочити після вправ, щоб наступного дня знову мати багато енергії для спорту.

Дженніфер Лопес уже багато років п’є каву лише без кофеїну.

За рекомендацією дієтолога Хайлі Помрой, Лопес також припинила вживати алкоголь.

Коли йдеться про дієту, Лопес досить сувора. Вона їсть лише корисну їжу, без домішок чи зайвої обробки.

Для перекусів зірка обирає фрукти і овочі та ніколи не дає собі їсти чіпси чи інші шкідливі снеки.

Навіть коли дуже важко або немає настрою – Джей Ло не пропускає тренувань. І точно може сказати, що після вправ настрій стає кращим.

Зірка займається кардіо 3-4 рази на тиждень. Спорт – це частина життя, яка робить її щасливішою.

До того ж, Лопес багато танцює – завжди і всюди. Це може бути кілька годин тренування в танцювальному залі чи просто веселощі з дітьми вдома під запальну музику.

– Коли я у Нью-Йорку, працюю з Девідом Кіршем – він є дивовижним тренером. Коли я в Лос-Анджелесі – працюю з Трейсі Андерсон. Мені подобається баланс, який вони дають мені. Два абсолютно різних підходи, але мені подобається міксувати, – додає зірка.

Дженніфер Лопес зі своїм нареченим Алексом Родрігесом розпочали челендж “10 днів без солодкого і щоденний спорт”.

Вони закликали багатьох зірок і всіх підписників приєднатися до них, щоб побачити, як змінюється тіло та покращується зовнішність і самопочуття.

Приєднуйтесь і ставайте краще разом із зірками!

