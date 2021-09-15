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ICTV Ранок 15.09.2021 17:00
15.09.2021 17:00
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Ковбойський стиль. Дженніфер Лопес у сукні вершниці на червоній доріжці

Ковбойський стиль. Дженніфер Лопес у сукні вершниці на червоній доріжці

Американська співчка Дженніфер Лопес з’явилась на червоній доріжці Met Gala 2021 у образі ковбойки.

Такий сміливий образ повністю відповідав тематики заходу — Американська незалежність.

Світлиною образу зірка поділилась у своєму Інстаграм.

На фотографії можна побачити, що знаменитість обрала сукню з довгим шлейфом шоколадного відтінку.

Доповнюють вбрання зістарений ковбойський капелюх та масивні браслети.

Також по темі: Їй справді 52? Дженніфер Лопес знову показала стрункі ноги Дженніфер Лопес в топі і міні-спідниці з зав’язками вразила фігурою Бен Аффлек готується зробити Дженніфер Лопес пропозицію?

Загалом лук дає відсилку до славнозвісних фільмів-вестернів.

Бвльше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про неймовірні образи зірок з червоної доріжки Met Gala

Фото: IMBd

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Лопес, шоу-бізнес
15.09.2021 17:00



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