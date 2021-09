Ковбойський стиль. Дженніфер Лопес у сукні вершниці на червоній доріжці

Американська співчка Дженніфер Лопес з’явилась на червоній доріжці Met Gala 2021 у образі ковбойки.

Такий сміливий образ повністю відповідав тематики заходу — Американська незалежність.

Світлиною образу зірка поділилась у своєму Інстаграм.

На фотографії можна побачити, що знаменитість обрала сукню з довгим шлейфом шоколадного відтінку.

Доповнюють вбрання зістарений ковбойський капелюх та масивні браслети.

Загалом лук дає відсилку до славнозвісних фільмів-вестернів.

Фото: IMBd

