З цінником. Дженніфер Лопес осоромилась на показі Dolce & Gabbana

На днях пройшов модний показ Dolce & Gabbana, де серед відомих гостей була Дженніфер Лопес.

Відома 52-річна американська акторка та співачка прийшла у розкішному образі.

Світлинами з заходу Дженніфер поділилась в своєму Instagram.

Прихильники просто закидали Джей Ло компліментами під дописом.

Усе пройшло наче добре, але на світлинах, які виклали папараці, видно, що зірка забула зняти цінника.

Ці світлини швидко розлетілись в мережі і фанати тепер гадають, чи не хайп це?

Більше новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи справді Бен Аффлек готується зробити пропозицію Дженніфер Лопес.

Фото: Gifter

