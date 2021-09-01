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ICTV Ранок 01.09.2021 19:15
01.09.2021 19:15
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З цінником. Дженніфер Лопес осоромилась на показі Dolce & Gabbana

З цінником. Дженніфер Лопес осоромилась на показі Dolce & Gabbana

На днях пройшов модний показ Dolce & Gabbana, де серед відомих гостей була Дженніфер Лопес.

Відома 52-річна американська акторка та співачка прийшла у розкішному образі.

Світлинами з заходу Дженніфер поділилась в своєму Instagram.

Прихильники просто закидали Джей Ло компліментами під дописом.

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Усе пройшло наче добре, але на світлинах, які виклали папараці, видно, що зірка забула зняти цінника.

Ці світлини швидко розлетілись в мережі і фанати тепер гадають, чи не хайп це?

Більше новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи справді Бен Аффлек готується зробити пропозицію Дженніфер Лопес.

Фото: Gifter

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Теги: Дженіфер Лопес, шоу-бізнес
01.09.2021 19:15



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