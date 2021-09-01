З цінником. Дженніфер Лопес осоромилась на показі Dolce & Gabbana

На днях пройшов модний показ Dolce & Gabbana, де серед відомих гостей була Дженніфер Лопес.
Відома 52-річна американська акторка та співачка прийшла у розкішному образі.
Світлинами з заходу Дженніфер поділилась в своєму Instagram.
Прихильники просто закидали Джей Ло компліментами під дописом.Також по темі: Їй справді 52? Дженніфер Лопес знову показала стрункі ноги Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 51 Під сонцем Ібіци. Тіна Кунакі поділилась звабливими знімками
Усе пройшло наче добре, але на світлинах, які виклали папараці, видно, що зірка забула зняти цінника.
Ці світлини швидко розлетілись в мережі і фанати тепер гадають, чи не хайп це?
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи справді Бен Аффлек готується зробити пропозицію Дженніфер Лопес.
Фото: Gifter