Викрадач дівочих сердець. ТОП-7 фільмів з Беном Аффлеком

Найкращі фільми з Беном Аффлеком — добірка від Ранку у Великому Місті.

Ми знаємо Бена Аффлека, як зухвалого Бетмена, талановитого актора і просто запеклого красунчика.

В останньому, до речі, сумніватися не варто.

Від його чарів вже котрий рік не може відійти Джей Ло…

До речі, усім фанатам цієї парочки варто подивитися, як зароджувалося їхнє кохання у фільмі “Джилі”.

Але спершу — читай добірку Ранку у Великому Місті. Ми зібрали лише найкращі ролі Бена Аффлека.

Рік випуску: 1999

Рейтинг IMDb: 7,3

Якщо треба зарядитися позитивом, неодмінно вмикай цю легку та милу комедію.

До того ж, зовсім юному Бену Аффлеку роль янгола-відступника дуже пасує…

Сюжет

Локі і Бартлбі — два ангела, заслані на землю Богом за непослух.

Випадково вони дізнаються, що у них з’явився шанс повернутися додому.

Оновлена Церква проводить піар-акцію: всі, хто пройде крізь арку храму, отримають відпущення всіх гріхів.

Локі і Бартлбі потрібно всього лиш скинути крила, тим самим ставши людьми, і ввійти до церкви, після чого можна благополучно померти і повернутися на Небеса.

Є тільки одне але…

Рік випуску: 2001

Рейтинг IMDb: 6,2

А цей помпезний бойовик умістив у собі все.

Жорстокі реалії Другої Світової тебе розчулять, а любовний трикутник триматиме у напрузі.

Сюжет

Друзі з дитинства Райф і Денні вирушили на військову службу, оскільки обоє хотіли потрапити в авіаційний корпус.

На медогляді друзі зустріли медсестру Евелін, яка підкорила одразу два серця.

Але далі їх дороги розійшлися: Райф відправився служити до Великобританії, Евелін і Денні залишилися в порту Перл-Гарбор.

Це могла бути звичайна любовна історія, якби не йшла Друга світова війна…

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 7,7

А ось і головний тріумф Аффлека.

Він був не лише виконавцем головної ролі, але й продюсером та режисером оскароносного фільму, заснованого на реальних подіях.

Сюжет

Ісламські радикали беруть в заручники членів американського посольства в Ірані.

Тоні Мендес, експерт ЦРУ з подібних ситуацій, вигадав оригінальний план порятунку заручників.

Загін швидкого реагування маскується під знімальну групу голлівудського фільму та проникає в країну.

Та чи вдасться їм покинути її межі?

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDb: 6,4

Найкращий спосіб зняти рівень напруги — увімкнути якийсь старий добрий ромком.

І якщо ти саме в пошуках такого фільму для релаксу, тоді довірся Дженніфер Енністон, Скарлет Йогансон, Дженніфер Коннелі і Бену Аффлеку.

Непоганий акторський склад як для одненької комедії, еге ж?

Сюжет

Молода дівчина Джижджи мріє про любов, ходить на побачення з усіма, хто її покличе або з ким її зведуть, і відразу ж після першої зустрічі починає мріяти про весілля.

Але їй катастрофічно не щастить.

І через її нав’язливість другого побачення більше ніколи не трапляється.

Поки вона не зустрічає парубка, який навчає її усім хитрощам, до яких удаються чоловіки, щоб відшити дівчину…

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 8,1

Фільм “Загублена” зумів поєднати у собі детектив і трилер.

Тож пригоуйся до напруженого сюжету, неочікуваних поворотів та тривалої інтриги…

Сюжет

Нік і Емі Данн готуються відсвяткувати п’яту річницю весілля. Але, повернувшись увечері додому, герой виявляє, що його дружина зникла.

Приїхавши на виклик поліція починає розслідування.

Спочатку громадськість, родичі і друзі співпереживають і симпатизують Ніку. Але поступово на світло спливають факти, які змушують серйозно задуматися про його причетність до цієї дивної події.

Закритість Ніка і його відстороненість багатьма починає сприйматися, як поведінка соціопата, і це призводить до нових звинувачень.

Але не все так однозначно: хтось вміло маніпулює чинним особами, щоб домогтися свого…

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 6,4

Ну, не змогли ми без Бетмена!

Адже саме за цю роль Бена Аффлека так сильно обожнюють не лише дорослі, але й діти.

Тому підібрали справді одну з найцікавіших частин супергеройської саги від DC.

Сюжет

Бетмен нарешті кидає виклик Супермену, вважаючи себе практично всемогутнім.

Проте в кінцевому результаті їм доводиться об’єднатися і спільно виступити проти найбільшої в історії нашої цивілізації загрози.

Поодинці впоратися з нею жодному з них не під силу…

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 7,3

Цей трилер теж заслуговує уваги всіх кіноманів.

Не лише через те, що тут знімалися Бен Аффлек та Анна Кендрік, а й через режисера Ґевіна О’Коннора — любителя гостросюжетних і динамічних стрічок.

Сюжет

Крістіан Вульф — на вигляд звичайний бухгалтер маленького містечка, що подолав важкий синдром Аспергера.

Проте він не лише очолює бухгалтерську фірму, клієнтами якої є найбільш відомі злочинці світу, але ще й таємно працює найманим вбивцею.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Генрі Кавіллом.

Фото: gifer

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.