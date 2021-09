Ефектний образ. Елізабет Герлі вразила відвертим декольте

Британська актриса і фотомодель Елізабет Герлі потішила фанатів образом з відвертим декольте.

Знаменитість поділилась цим у своєму Інстаграм-блозі.

Зірка у сукні золотого кольору з’явилась на показі Fendi і Versace в рамках тижня моди.

Вся увага була прикута до області декольте, яке частково оголювало груди Елізабет.

Її образ доповнювали туфлі на підборах, невелика сумка і сережки-кільця.

До речі, на Міланському тижні моди зірка прийшла не сама.

Герлі прийшла у супроводі сина — Деміана.

