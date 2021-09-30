Ефектний образ. Елізабет Герлі вразила відвертим декольте

Британська актриса і фотомодель Елізабет Герлі потішила фанатів образом з відвертим декольте.
Знаменитість поділилась цим у своєму Інстаграм-блозі.
Зірка у сукні золотого кольору з’явилась на показі Fendi і Versace в рамках тижня моди.
Вся увага була прикута до області декольте, яке частково оголювало груди Елізабет.
Її образ доповнювали туфлі на підборах, невелика сумка і сережки-кільця.
До речі, на Міланському тижні моди зірка прийшла не сама.
Герлі прийшла у супроводі сина — Деміана.Також по темі: Невже їй 56? Елізабет Герлі похизувалася розкішними формами 55 – не вирок. Елізабет Герлі поділилася розкішним відео в джакузі Як Белла Хадід доглядає за обличчям і тілом: б’юті-секрети моделі
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Нагадаємо, раніше ми показували світлини Елізабет Герлі з відпочинку.
Фото: elizabethhurley1