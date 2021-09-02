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ICTV Ранок 02.09.2021 19:15
02.09.2021 19:15
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Не в бікіні, а з песиком. Елізабет Герлі показала фото з відпочинку

Не в бікіні, а з песиком. Елізабет Герлі показала фото з відпочинку

Британська акторка Елізабет Герлі замилувала підписників новим фото.

Знаменитість виклала світлину в Інстаграм.

Свято в Уельсі з моїм новим цуценям, Мінні, — підписала зірка.

Артистка позує у комуфляжній футболці, яку зв’язала у вузол, щоб підкреслити струнку талію та штанах кольору хакі.

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На світлині в Елізабет волосся розпущене і розвивається на вітрі.

Доповнила образ кольоровими сонцезахисними окулярами.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Єва Лонгорія поділилась рецептом коктелю.

Фото: elizabethhurley1

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Теги: Елізабет Герлі, шоу-бізнес
02.09.2021 19:15



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