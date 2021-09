Не в бікіні, а з песиком. Елізабет Герлі показала фото з відпочинку

Британська акторка Елізабет Герлі замилувала підписників новим фото.

Знаменитість виклала світлину в Інстаграм.

Артистка позує у комуфляжній футболці, яку зв’язала у вузол, щоб підкреслити струнку талію та штанах кольору хакі.

На світлині в Елізабет волосся розпущене і розвивається на вітрі.

Доповнила образ кольоровими сонцезахисними окулярами.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: elizabethhurley1

