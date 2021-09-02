Не в бікіні, а з песиком. Елізабет Герлі показала фото з відпочинку

Британська акторка Елізабет Герлі замилувала підписників новим фото.
Знаменитість виклала світлину в Інстаграм.
Свято в Уельсі з моїм новим цуценям, Мінні, — підписала зірка.
Артистка позує у комуфляжній футболці, яку зв’язала у вузол, щоб підкреслити струнку талію та штанах кольору хакі.Також по темі: Без дієт і тренувань. Як 56-річна Елізабет Герлі зберігає свою молодість? Невже їй 56? Моніка Белуччі підкорила мережу розкішною фотосесією Невже їй 56? Елізабет Герлі похизувалася розкішними формами
На світлині в Елізабет волосся розпущене і розвивається на вітрі.
Доповнила образ кольоровими сонцезахисними окулярами.
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Фото: elizabethhurley1