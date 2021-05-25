55 – не вирок. Елізабет Герлі поділилася розкішним відео в джакузі

55-річна голлівудська акторка Елізабет Герлі похизувалася ідельною фігурою.
Зірка показала розкішне відео, які зробила у джакузі.
Просто ловлю декілька променів, — прокоментувала свій допис Герлі.
Звабливий пост актриси зібрав уже понад пів мільйона переглядів.
Прихильники залишили більше трьох тисяч захопливих коментарів.
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Фото: elizabethhurley1
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25.05.2021 20:35
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