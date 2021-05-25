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ICTV Ранок 25.05.2021 20:35
25.05.2021 20:35
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55 – не вирок. Елізабет Герлі поділилася розкішним відео в джакузі


55-річна голлівудська акторка Елізабет Герлі похизувалася ідельною фігурою.

Зірка показала розкішне відео, які зробила у джакузі.

Просто ловлю декілька променів, — прокоментувала свій допис Герлі.

Звабливий пост актриси зібрав уже понад пів мільйона переглядів.

Прихильники залишили більше трьох тисяч захопливих коментарів.

Також по темі: 55-річна Елізабет Герлі похизувалася знімками в купальнику Гаряча Елізабет Герлі: 55-річна зірка підірвала мережу пікантними фото Топлес у 55: Елізабет Герлі потішила фанів звабливим знімком

Більше про цю та інші зіркові новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Володимир Кличко показав оголений торс.

Фото: elizabethhurley1

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Теги: інстаграм зірок, Елізабет Герлі
25.05.2021 20:35



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