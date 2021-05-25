55 – не вирок. Елізабет Герлі поділилася розкішним відео в джакузі

55-річна голлівудська акторка Елізабет Герлі похизувалася ідельною фігурою.

Зірка показала розкішне відео, які зробила у джакузі.

Просто ловлю декілька променів, — прокоментувала свій допис Герлі.

Звабливий пост актриси зібрав уже понад пів мільйона переглядів.

Прихильники залишили більше трьох тисяч захопливих коментарів.

Більше про цю та інші зіркові новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Володимир Кличко показав оголений торс.

Фото: elizabethhurley1

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.