Як Белла Хадід доглядає за обличчям і тілом: б’юті-секрети моделі

Секрети краси Белли Хадід – як зірка доглядає за тілом, шкірою та волоссям.

24-річна вмериканська модель із палестинським корінням, Белла Хадід, без сумніву, одна з найкрасивіших жінок світу. Модні будинки Dior и Bulgari вибрали її постійним обличчям своїх брендів.

А минулоріч британський пластичний хірург Джуліан де Сильва за допомогою спеціального додатку вирахував, що форма обличчя, губ і підборіддя зірки ідеальна, згідно з формулою Золотого перетину.

Ранок у Великому Місті вирішив дізнатися, як доглядає за собою одна з головних голлівудських красунь. Тож б’юті-секрети Белли Хадід – до твоєї уваги просто зараз.

Белла – не з тих моделей, які морять себе голодом. За її словами, повноцінний сніданок – це запорука успішного дня.

«Снідаю ситно, якщо у мене вільний ранок. Ідеально – це варені яйця і сосиски, але коли часу не вистачає, зійде бутерброд із яйцем на цельнозерновом тості. Тільки не хліб без глютену: пробувала його одного разу – такий відстій», – розповіла зірка в інтерв’ю одному з видань.

Аби поповнити запас вітамінів, Белла п’є зелені соки та імбирний чай.

Втім, від менш корисних напоїв Белла також не відмовляється. Вона вважає себе кавоманкою та щодня до обіду випиває аж три чашки еспресо!

Локони моделі завжди виглядають бездоганно. І це незважаючи на постійні укладки!

Секрет доглянутого волосся Белли – простий і доступний кожній дівчині: це арганова олія.

Зірка регулярно наносить її на всю довжину волосся.

А перед виходом на вулицю, додатково наносить на локони стайлінг-мус із захисними часточками.

Белла завжди обирає косметику з легкою текстурою. Зранку і ввечері вона вмивається легкими пінками чи засобами на масляній основі. Після чого наносить зволожувальний крем із сяючими частинками.

Протягом дня Белла відновлює водний баланс шкіри за допомогою термальних спреїв.

А перед сном живить шкіру гелевими масками та нічними сироватками.

Відома ідеальною фігурою, Белла проводить у спортзалі мінімум три години на день. Тренується в нью-йоркському фітнес-клубі Gotham Gym. Особливу увагу приділяє кардіотренуванням.

Причому, займатися спортом вона воліє наодинці з тренером.

«Нікого не можу бачити поруч із собою, крім тренера. Вибачте, що не виношу групових занять», – говорить модель.

Головне фото: Depositphotos

