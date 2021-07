Невже їй 56? Елізабет Герлі похизувалася розкішними формами

Британська акторка та модель Елізабет Герлі продовжує дивувати прихильників розкішними формами.

У свої 56 зірка демонструє неабияку фігуру.

Нещодавно Герлі показала архівне фото з лютого 2020 року.

На ньому модель позує у сріблястій короні та відвертому вбранні.

“Останній раз, коли я одягала сукню на вечірку”, — із ностальгією прокоментувала допис знаменитість.

Фото: elizabethhurley1

