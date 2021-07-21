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ICTV Ранок 21.07.2021 19:15
21.07.2021 19:15
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Невже їй 56? Елізабет Герлі похизувалася розкішними формами


Британська акторка та модель Елізабет Герлі продовжує дивувати прихильників розкішними формами. 

У свої 56 зірка демонструє неабияку фігуру.

Нещодавно Герлі показала архівне фото з лютого 2020 року.

На ньому модель позує у сріблястій короні та відвертому вбранні.

“Останній раз, коли я одягала сукню на вечірку”, — із ностальгією прокоментувала допис знаменитість.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ українських холостяків.

Фото: elizabethhurley1

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Теги: інстаграм зірок, Елізабет Герлі, зірки, шоу-біз
21.07.2021 19:15



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