Незвіданий Том Хенкс. Сім фільмів із живою легендою Голлівуду, які ви не бачили

Добірка невідомих фільмів з Томом Хенксом.

Хто посперечається сьогодні з тим, що Том Хенкс – жива легенда Голлівуду?

Складні психологічні образи – його спеціалізація, а легкі комедійні ролі в його фільмографії з легкістю уживаються з серйозними драматичними роботами.

А при всій своїй легендарності Томові Хенксу, як і Кіану Рівзу, вдалось залишитись прекрасною людиною.

Всі дійсно люблять його за прекрасні людські якості у реальному житті: чого тільки варта історія про те, як він якось на заправці повернув двом незадоволеним шанувальникам гроші, витрачені на квиток за зрежисований ним фільм. Та ще й пообіцяв постаратися їх більше не розчаровувати.

Фільми з Томом Хенксом – це як похід в мішленівский ресторан після мереж швидкого харчування і ресторанчиків середньої руки.

Хтось скаже “олдскул”, але ви, будь ласка, розділіть разом з Ранком у Великому Місті захоплення прекрасним актором і його дивовижними ролями.

Перший Оскар Хенкса – роль, після якої стало зрозуміло, що це вища ліга, і ставитися до цього актора по-іншому вже не можна.

Хто такі гомосексуалісти? Хто такі хворі на СНІД? Як вони живуть серед «звичайних» людей?

Зараз, в епоху інтернету, ці питання навіть дивно задавати. А ось в 1993 році для багатьох перегляд фільму став справжнім відкриттям. Багато хто називає цю роль Хенкса кращою в його кар’єрі.

За роль недалекого, але милого хлопця, який неймовірним чином проходить крізь усі важливі події американської історії двадцятого століття, Том Хенкс отримав другий Оскар.

Роль і комедійна, і глибоко драматична – тут точно не виникне питань, за що Хенксу дали “Оскара”

За цю роль він отримав номінацію на Оскар і Золотий глобус. Розкішна робота про порятунок одного бійця на тлі операції союзників з удару по німецьких військах в Нормандії.

Ну, а тепер можна перейти до не настільки відомих, але від цього не менш чудових фільмів з Томом Хенксом.

До виходу «Сплеску» Хенкс вже з’являвся то там, то тут на екрані в кількох телевізійних шоу і серіалах, але саме цей фільм можна вважати його справжнім дебютом.

У центрі сюжету – історія дружби чоловіка та русалки, яка з часом переростає в справжню любов. Роль русалки виконала прекрасна Деріл Ханна.

Режисер фільму Рон Ховард, до речі, відразу розгледів талант Тома і ще не раз запрошував його потім у свої картини (наприклад, до фільмів «Аполлон-13» і «Код да Вінчі»).

У фільмі ізраїльського режисера Моше Мізрахі Том Хенкс зіграв роль американського пілота (дія картини відбувається під час Другої світової війни), який був збитий в Північній Африці, після чого відправився в Єрусалим на лікування отриманої травми.

Там він зустрічає дівчину на ім’я Сара – єврейку іспанського походження.

Молоді люди закохуються одне в одного, але будувати відносини їм непросто через культурні та релігійні відмінності: вона з сефардської сім’ї з суворими традиціями, він – син протестантського священника.

«Ми завжди говоримо” до побачення “» зазвичай називають військово-історичним, але по факту ця стрічка – класична мелодрама в дусі «Ромео і Джульєтти».

Саме цей фільм став для Тома Хенкса підготовкою до культового «Фореста Гампа».

Дванадцятирічний підліток Джош необачно загадав бажання стати дорослим.

І тепер, коли воно збулося, йому доводиться існувати в тілі дорослого чоловіка.

Так невимушено спати на другому поверсі двоповерхового ліжка, кидати в перехожих кульки з водою і стрибати на гігантському підлоговому піаніно може тільки Хенкс – іншого актора в цій ролі неможливо уявити.

Дії фільму розгортаються в США 30-х років минулого століття. Хенкс грає роль Майкла Саллівана – зразкового сім’янина і роботяги.

Одного разу його старший син вирішує сховатися на задньому сидінні автомобіля і дізнатися, куди ж батько щоранку їде з дому, та ще й у супроводі інших чоловіків в красивих костюмах.

Як з’ясовується, батько – справжнісінький гангстер.

Партнерами Хенкса стали актори Тайлер Гоглін і Пол Ньюман – останній за роль жорстокого мафіозі отримав номінації на премії «Оскар», «Золотий глобус» і BAFTA.

З незрозумілих причин цю чорну комедію обійшли увагою і кінокритики, і глядачі.

І це не дивлячись на те, що режисерами фільму виступили легендарні брати Коени.

«Ігри джентльменів» – ремейк британського фільму «Замочити стареньку» (англійською мовою обидві назви звучать однаково, але в російській перекладі для американської версії вибрано іншу назву).

Хенкс грає нетипового для себе персонажа – винахідливого злодія, який прикидається професором і любителем класичної музики.

Заради майбутнього пограбування казино герою доводиться втертися в довіру до старенької, яка нічого не підозрює.

Фільм варто дивитися – хоча б заради його смішних вусів та елегантного бежевого костюма-трійки. Такий образ навряд чи когось колись залишав байдужим.

У комедійній кримінальній мелодрамі режисера Джоела Цвіка Том Хенкс, вже знаменитий актор, зіграв крихітну епізодичну роль – але зате яку!

Наслідувача Елвіса Преслі з поштовою скринькою на голові! Це повинен побачити кожен шанувальник актора хоча б раз.

«Ларрі Краун» – друга режисерська робота Тома Хенкса (першою була музична мелодрама «Те, що ти робиш» 1996 року).

Головний герой Ларрі Краун (Хенкс) – менеджер у великій мережі супермаркетів, якого раптово звільняють через те, що у нього немає вищої освіти.

Але він не опускає руки і відправляється вчитися в коледж, щоб надолужити згаяне.

І життя його змінюється – з’являються нові знання, друзі, і, звичайно, любов в образі прекрасної Джулії Робертс.

В одному з інтерв’ю Хенкс розповів про смішну ситуацію, яку ми згадали вище: після виходу фільму на автозаправці до нього підійшла подружня пара і поскаржилася, що, мовляв, «Ларрі Краун» їм не сподобався.

Роль Річарда Філліпса в екранізації автобіографічної книги «Борг капітана» – одна з найсильніших робіт в кар’єрі Тома Хенкса.

Сюжет побудований навколо реальних подій, що сталися в 2009 році біля берегів Африки, коли сомалійські пірати атакували та захопили контейнеровоз разом з капітаном і командою.

Екіпаж корабля дав загарбникам відсіч, але піратам вдалось в полон капітана.

Перед початком зйомок режисер Пол Грінграсс спеціально не знайомив акторів, які грали команду Філліпса, і акторів, які грали піратів, – він хотів, щоб в кадрі вони поводились якомога природніше.

А під час підготовки до ролі Том Хенкс кілька разів особисто зустрічався зі справжнім капітаном Філліпсом.

«Прекрасний день по сусідству» – один з кращих фільмів позаминулого року.

Цинічному журналісту Ллойду Вогелю (Меттью Різ), який зробив кар’єру на викривальних публікаціях, доручають написати нарис про найбільш добродушну та оптимістичну людину в шоу-бізнесі – телеведучого Фред Роджерс (Том Хенкс).

Ллойд без особливого ентузіазму береться за завдання, але після його зустрічі з Роджерсом все змінюється, і між героями зав’язується справжня дружба.

У зображенні персонажа Роджерса акторський талант Тома Хенкса проявляється на повну потужність – йому вдалося створити глибокий і багатогранний образ небанальної зірки шоу-бізнесу. Втім, надати образу неабиякої глибини – цей прийом у Тома Хенкса виходив завжди.

Фото: IMDb

