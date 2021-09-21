Незвіданий Том Хенкс. Сім фільмів із живою легендою Голлівуду, які ви не бачили

Добірка невідомих фільмів з Томом Хенксом.

Хто посперечається сьогодні з тим, що Том Хенкс – жива легенда Голлівуду?

Складні психологічні образи – його спеціалізація, а легкі комедійні ролі в його фільмографії з легкістю уживаються з серйозними драматичними роботами.

А при всій своїй легендарності Томові Хенксу, як і Кіану Рівзу, вдалось залишитись прекрасною людиною.

Всі дійсно люблять його за прекрасні людські якості у реальному житті: чого тільки варта історія про те, як він якось на заправці повернув двом незадоволеним шанувальникам гроші, витрачені на квиток за зрежисований ним фільм. Та ще й пообіцяв постаратися їх більше не розчаровувати.

Він грав хлопчика в тілі дорослого, чоловіка, який був чистим, мов дитина; професора, що розгадав код да Вінчі, тренера-алкоголіка – і ніде Тому Хенксу неможливо дорікнути, що він виклався не на всі 100% або погано зіграв.

Фільми з Томом Хенксом – це як похід в мішленівский ресторан після мереж швидкого харчування і ресторанчиків середньої руки.

Хтось скаже “олдскул”, але ви, будь ласка, розділіть разом з Ранком у Великому Місті захоплення прекрасним актором і його дивовижними ролями.

“Концентрований” Том Хенкс для новачків

Важливо! Перш, ніж ви почнете дивитись добірку менш відомих ролей Тома Хенкса, не забудьте про класику: ці три фільми бажано було б переглянути на випадок, якщо ви ніколи раніше не дивилися кінострічок за його участі. Тут – концентрований “Хенкс”; стрічки, після яких ви зрозумієте весь масштаб його акторського таланту.

Філадельфія (Philadelphia), 1993

Перший Оскар Хенкса – роль, після якої стало зрозуміло, що це вища ліга, і ставитися до цього актора по-іншому вже не можна.

Хто такі гомосексуалісти? Хто такі хворі на СНІД? Як вони живуть серед «звичайних» людей?

Зараз, в епоху інтернету, ці питання навіть дивно задавати. А ось в 1993 році для багатьох перегляд фільму став справжнім відкриттям. Багато хто називає цю роль Хенкса кращою в його кар’єрі.

Форрест Гамп (Forrest Gump), 1994

За роль недалекого, але милого хлопця, який неймовірним чином проходить крізь усі важливі події американської історії двадцятого століття, Том Хенкс отримав другий Оскар.

Роль і комедійна, і глибоко драматична – тут точно не виникне питань, за що Хенксу дали “Оскара”

Врятувати рядового Райана (Saving Private Ryan), 1998

За цю роль він отримав номінацію на Оскар і Золотий глобус. Розкішна робота про порятунок одного бійця на тлі операції союзників з удару по німецьких військах в Нормандії.

Ну, а тепер можна перейти до не настільки відомих, але від цього не менш чудових фільмів з Томом Хенксом.

Сплеск (Splash), 1984

До виходу «Сплеску» Хенкс вже з’являвся то там, то тут на екрані в кількох телевізійних шоу і серіалах, але саме цей фільм можна вважати його справжнім дебютом.

У центрі сюжету – історія дружби чоловіка та русалки, яка з часом переростає в справжню любов. Роль русалки виконала прекрасна Деріл Ханна.

У фільмі не варто шукати глибокого сенсу і філософських розмов про життя – дивитися його потрібно виключно заради молодих Хенкса і Ханни. І щоби після перегляду в серці залишився добрий післясмак та віра в чудеса.

Режисер фільму Рон Ховард, до речі, відразу розгледів талант Тома і ще не раз запрошував його потім у свої картини (наприклад, до фільмів «Аполлон-13» і «Код да Вінчі»).

Ми завжди говоримо “до побачення” (Every Time We Say Goodbye), 1986

У фільмі ізраїльського режисера Моше Мізрахі Том Хенкс зіграв роль американського пілота (дія картини відбувається під час Другої світової війни), який був збитий в Північній Африці, після чого відправився в Єрусалим на лікування отриманої травми.

Там він зустрічає дівчину на ім’я Сара – єврейку іспанського походження.

Молоді люди закохуються одне в одного, але будувати відносини їм непросто через культурні та релігійні відмінності: вона з сефардської сім’ї з суворими традиціями, він – син протестантського священника.

«Ми завжди говоримо” до побачення “» зазвичай називають військово-історичним, але по факту ця стрічка – класична мелодрама в дусі «Ромео і Джульєтти».

Великий (Big), 1988



Саме цей фільм став для Тома Хенкса підготовкою до культового «Фореста Гампа».

Дванадцятирічний підліток Джош необачно загадав бажання стати дорослим.

І тепер, коли воно збулося, йому доводиться існувати в тілі дорослого чоловіка.

Так невимушено спати на другому поверсі двоповерхового ліжка, кидати в перехожих кульки з водою і стрибати на гігантському підлоговому піаніно може тільки Хенкс – іншого актора в цій ролі неможливо уявити.

Проклятий шлях (Road to Perdition), 2002

Дії фільму розгортаються в США 30-х років минулого століття. Хенкс грає роль Майкла Саллівана – зразкового сім’янина і роботяги.

Одного разу його старший син вирішує сховатися на задньому сидінні автомобіля і дізнатися, куди ж батько щоранку їде з дому, та ще й у супроводі інших чоловіків в красивих костюмах.

Як з’ясовується, батько – справжнісінький гангстер.

Партнерами Хенкса стали актори Тайлер Гоглін і Пол Ньюман – останній за роль жорстокого мафіозі отримав номінації на премії «Оскар», «Золотий глобус» і BAFTA.

Ігри джентльменів (The Ladykillers), 2004

З незрозумілих причин цю чорну комедію обійшли увагою і кінокритики, і глядачі.

І це не дивлячись на те, що режисерами фільму виступили легендарні брати Коени.

«Ігри джентльменів» – ремейк британського фільму «Замочити стареньку» (англійською мовою обидві назви звучать однаково, але в російській перекладі для американської версії вибрано іншу назву).

Хенкс грає нетипового для себе персонажа – винахідливого злодія, який прикидається професором і любителем класичної музики.

Заради майбутнього пограбування казино герою доводиться втертися в довіру до старенької, яка нічого не підозрює.

Хоч це і комедія, варто визнати, що більш зловісної та водночас комічної ролі у Хенкса, мабуть що, не було.

Фільм варто дивитися – хоча б заради його смішних вусів та елегантного бежевого костюма-трійки. Такий образ навряд чи когось колись залишав байдужим.

Елвіс покинув будівлю (Elvis Has Left the Building), 2004

У комедійній кримінальній мелодрамі режисера Джоела Цвіка Том Хенкс, вже знаменитий актор, зіграв крихітну епізодичну роль – але зате яку!

Наслідувача Елвіса Преслі з поштовою скринькою на голові! Це повинен побачити кожен шанувальник актора хоча б раз.

Ларрі Краун (Larry Crowne), 2011

«Ларрі Краун» – друга режисерська робота Тома Хенкса (першою була музична мелодрама «Те, що ти робиш» 1996 року).

Головний герой Ларрі Краун (Хенкс) – менеджер у великій мережі супермаркетів, якого раптово звільняють через те, що у нього немає вищої освіти.

Але він не опускає руки і відправляється вчитися в коледж, щоб надолужити згаяне.

І життя його змінюється – з’являються нові знання, друзі, і, звичайно, любов в образі прекрасної Джулії Робертс.

В одному з інтерв’ю Хенкс розповів про смішну ситуацію, яку ми згадали вище: після виходу фільму на автозаправці до нього підійшла подружня пара і поскаржилася, що, мовляв, «Ларрі Краун» їм не сподобався.

Хенкс, немов справжній джентельмен зі Старого Світу, повернув їм гроші, витрачені на квитки в кіно, і пообіцяв: зробить все можливе, щоб наступний його фільм не став для пари новим розчаруванням.

Капітан Філліпс (Captain Phillips), 2013

Роль Річарда Філліпса в екранізації автобіографічної книги «Борг капітана» – одна з найсильніших робіт в кар’єрі Тома Хенкса.

Сюжет побудований навколо реальних подій, що сталися в 2009 році біля берегів Африки, коли сомалійські пірати атакували та захопили контейнеровоз разом з капітаном і командою.

Екіпаж корабля дав загарбникам відсіч, але піратам вдалось в полон капітана.

Перед початком зйомок режисер Пол Грінграсс спеціально не знайомив акторів, які грали команду Філліпса, і акторів, які грали піратів, – він хотів, щоб в кадрі вони поводились якомога природніше.

А під час підготовки до ролі Том Хенкс кілька разів особисто зустрічався зі справжнім капітаном Філліпсом.

Прекрасний день по сусідству (A Beautiful Day in the Neighborhood), 2019

«Прекрасний день по сусідству» – один з кращих фільмів позаминулого року.

Цинічному журналісту Ллойду Вогелю (Меттью Різ), який зробив кар’єру на викривальних публікаціях, доручають написати нарис про найбільш добродушну та оптимістичну людину в шоу-бізнесі – телеведучого Фред Роджерс (Том Хенкс).

Ллойд без особливого ентузіазму береться за завдання, але після його зустрічі з Роджерсом все змінюється, і між героями зав’язується справжня дружба.

У зображенні персонажа Роджерса акторський талант Тома Хенкса проявляється на повну потужність – йому вдалося створити глибокий і багатогранний образ небанальної зірки шоу-бізнесу. Втім, надати образу неабиякої глибини – цей прийом у Тома Хенкса виходив завжди.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про сім якісних трилерів, які полоскочуть вам нерви.

Фото: IMDb

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