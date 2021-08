Актори “Трої” масово втрачали свідомість. Що ще залишилося за кадром легендарного фільму

Ураган, аномальна спека і навіть смерть – з усім цим зіштовхнулася знімальна команда легендарної стрічки “Троя”, яка, до речі, транслюватиметься на ICTV цієї суботи о 21:08.

Детальніше про всі жахи і складнощі знімального процесу розкажемо нижче.

Якби в 21 столітті вірили в богів вітру, сонця і їм подібних, то творці Трої точно вирішили б, що вони на них за щось гніваються.

Трою знімали в трьох країнах – Мексиці, Великій Британії та на Мальті.

Спочатку знімальна команда потерпала від мексиканської спеки.

Інколи сонце було настільки безжальним, що люди втрачали свідомість просто на майданчику, не витримували навіть здоровані, які грали воїнів у масовці.

Вперше Троя пала скількись там тисяч років тому, а вдруге вона пала в 2003-му.

Коли зйомки фільму вже були на завершальному етапі на Мальті стався ураган, який буквально зніс декорації Трої.

Стихія відтермінувала фінал зйомок ще на декілька місяців, декораторам довелося все перебудовувати.

Точно не пам’ятаємо, коли Бреда Пітта нарекли головним голлівудським красенем, але не здивуємося, якщо це сталося саме після фільму Троя.

Щоб бути гідним ролі самого Ахіллеса актор півроку до зйомок та і під час самих зйомок жив тренуваннями.

Те саме стосувалося і головного екранного суперника Пітта, виконавця ролі Гектора, актор Ерік Бана.

Можна вічно дивитися на вогонь, воду та протистояння Ахіллеса і Гектора у Трої.

До речі, на період зйомок актори уклали один цікавий договір.

Вони зобов’язалися виплачувати гроші за кожен болючий удар одне одному.

Наніс маленьку травму – платиш 50 доларів жертві, за більш серйозну – 100.

Врешті Брід Пітт заплатив Еріку Бані 750 доларів, сам же він не отримав ні копійки.

Але не думайте, що для Пітта зйомки в Трої видалися зовсім безболісними.

Виконавець ролі Ахіллеса травмував, не повірити що! Ахіллове сухожилля.

Сподіваємося не треба нагадувати про ахіллесову п’яту і взагалі те, як загинув Ахіллес…

Про інші дивні збіги та цікаві факти, пов’язані з фільмом “Троя”, дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, ми розповідали, як знімали “300 спартанців”.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.