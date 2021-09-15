Головна “скеля” Голлівуду. Найкращі фільми з Двейном Джонсоном

Двейн Джонсон – підбірка найкращих фільмів із актором.
Любиш пригодницьке кіно, динамічні бойовики та комедії?
Тоді тобі точно потрібно познайомитися з творчістю Двейна Джонсона, якого в голлівудських колах називають «Скелею».
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі стрічки з актором.
Вибери найцікавішу і проведи вечір із користю.
Найкращі фільми з Двейном Джонсоном
Джуманджі: Поклик джунглів (2017)
Американська стрічка режисера Джейка Кездена.
Пригодницький фільм з елементами комедії та бойовика.
Сюжет: школярів Спенсера, Ентоні «Фріджа» Джонсона, Бетані і Марту карають за погану поведінку й змушують розбирати речі в старій шкільній коморі.
Спенсер виявляє консоль для гри «Джуманджі».
Від нудьги підлітки вирішують порозважатися.
Вони повинні вибрати одного з п’яти гравців.Також по темі: Естетика рухів. Найкращі фільми про танці Легендарна Джулія Робертс: найкращі фільми акторки, за які ми її так любимо Вишукана Демі Мур. Топ фільмів з акторкою
Але одна з позицій виявляється зайнятою, тому школярям лишається чотири варіанти.
Після того, як підлітки зробили свій вибір, гра затягує їх в інший вимір.
Вони опиняються в джунглях у тілах аватарів, яких самі і вибрали.
Форсаж 5: Пограбування в Ріо (2011)
П’ята частина легендарної франшизи про команду благородних грабіжників і віртуозних стрітрейсерів, для яких пригоди – сенс життя.
Сюжет: колишній поліцейський з Лос-Анджелеса і за сумісництвом агент ФБР Браян О’Коннор допомагає своїй пасії Мії Торетто звільнити із в’язниці її родича Домініка.
Затія виявилася успішною і молоді люди приїжджають в Ріо-де-Жанейро.
Але удача супроводжувала героїв недовго: вони виявляють, що потрапили в хитру пастку.
Щоб знову знайти свободу, Брайану і Домініку доведеться виконати найнебезпечніше завдання.
Вони розуміють, що не впораються самі, тому збирають команду стрітрейсерів.
Щоб врятувати своє життя, Домінік і його команда повинні обхитрити корумпованого підприємця Ернана Рейса.
Однак він – не єдина їхня перешкода.
Зухвальців переслідує федеральний агент Люк Хоббс (персонаж Двейна Джонсона).
А ця людина завжди досягає своєї мети…
Скарб Амазонки (2003)
Пригодницька комедія режисера Пітера Берга.
Сюжет: Бек – професіонал із вибивання боргів.
Одного разу він отримує завдання повернути Тревіса – сина кримінального авторитета.
За виконання цього доручення він повинен отримати пристойну грошову винагороду, яка дозволить йому вийти на пенсію і відкрити невеликий ресторанчик.
Вся проблема полягає в тому, що синок втік аж надто далеко і тепер живе десь у нетрях Амазонки.
Але розшукати Тревіса – це тільки половина справи…
Півтора шпигуна (2016)
Коктейль комедії та бойовика від режисера та сценариста Росона Маршала Тербера.
Сюжет: агент ЦРУ Боб Стоун приїжджає до свого містечка на зустріч випускників.
Там він зустрічає свого однокласника Келвіна.
Колись чоловік був зіркою школи, а тепер став непримітним бухгалтером.
Келвін сумує за часами своєї популярності.
Однак у нього з’являється шанс втілити задумане.
Адже разом із Бобом Стоуном вони вплутуються в халепу, яка виявляється дуже небезпечною.
Хмарочос (2018)
Бойовик з елементами кримінальної драми режисера Роусона Маршалла Тьорбера.
Сюжет: в одному з китайських хмарочосів починається пожежа.
Вся провина лягає на Вілла Форда.
Він – колишній спецагент ФБР, а тепер експерт з безпеки висотних будівель.
Форд переховується.
У бігах він має довести свою невинуватість і дізнатися ім’я справжнього злочинця.
До того ж чоловік повинен врятувати свою сім’ю.
Рідні Форда опинилися у пастці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джорджом Клуні.
Фото: IMDb