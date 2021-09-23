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ICTV Ранок 23.09.2021 20:20
23.09.2021 20:20
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Ніколь Річі випадково підпалила своє волосся на день народження

Ніколь Річі випадково підпалила своє волосся на день народження

Американська актриса Ніколь Річі випадково підпалила волосся на власному дні народженні.

Знаменитість поділилась відео у своєму Інстаграм.

Прикрий випадок стався під час святкування 40-річчя.

На кадрах видно, що коли Ніколь задуває свічки на торті її розпущене волосся випадково підпалюється.

Шокуючий допис зібрав більше трьох мільйонів вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відсвяткувала день народження Мадонна.

Фото: nicolerichie

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Теги: інстаграм зірок, шоу-бізнес
23.09.2021 20:20



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