Ніколь Річі випадково підпалила своє волосся на день народження

Американська актриса Ніколь Річі випадково підпалила волосся на власному дні народженні.

Знаменитість поділилась відео у своєму Інстаграм.

Прикрий випадок стався під час святкування 40-річчя.

На кадрах видно, що коли Ніколь задуває свічки на торті її розпущене волосся випадково підпалюється.

Шокуючий допис зібрав більше трьох мільйонів вподобань.

Фото: nicolerichie

