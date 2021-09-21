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ICTV Ранок 21.09.2021 18:00
21.09.2021 18:00
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Неповторна. Шерон Стоун в купальнику показала ідеальну фігуру

Неповторна. Шерон Стоун в купальнику показала ідеальну фігуру

63-річна американська актриса Шерон Стоун поділилася фотографією у купальнику та потішила  шанувальників фігурою.

Знаменитість виклала світлину у своєму Інстаграм.

Зірка позує на фоні моря в чорному купальнику та сонцезахисних окулярах.

— Тіло розум і дух, — прокоментувала один зі своїх знімків Шерон.

Прихильники зазначають, що Стоун в чудовій фізичній формі.

Але акторка неодноразово наголошувала, що вона не вдавалась до пластичних операцій.

А такий зовнішній вигляд підтримує за допомогою активностей та правильного харчування.

Також по темі: Розкішна фігура у 63. Шерон Стоун потішила прихильників знімками в купальнику Сама чарівність. 63-річна Шерон Стоун знялася для глянцю Невже їй 56? Моніка Белуччі підкорила мережу розкішною фотосесією

Допис за день встиг набрати більше 57 тисяч вподобань.

Більше зіркових новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про зіркових красунь, які полюбляють публікувати оголені фото.

Фото: sharonstone

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Теги: інстаграм зірок, Шерон Стоун, шоу-бізнес
21.09.2021 18:00



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