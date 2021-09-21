Неповторна. Шерон Стоун в купальнику показала ідеальну фігуру

63-річна американська актриса Шерон Стоун поділилася фотографією у купальнику та потішила шанувальників фігурою.
Знаменитість виклала світлину у своєму Інстаграм.
Зірка позує на фоні моря в чорному купальнику та сонцезахисних окулярах.
— Тіло розум і дух, — прокоментувала один зі своїх знімків Шерон.
Прихильники зазначають, що Стоун в чудовій фізичній формі.
Але акторка неодноразово наголошувала, що вона не вдавалась до пластичних операцій.
А такий зовнішній вигляд підтримує за допомогою активностей та правильного харчування.Також по темі: Розкішна фігура у 63. Шерон Стоун потішила прихильників знімками в купальнику Сама чарівність. 63-річна Шерон Стоун знялася для глянцю Невже їй 56? Моніка Белуччі підкорила мережу розкішною фотосесією
Допис за день встиг набрати більше 57 тисяч вподобань.
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Фото: sharonstone