Неповторна. Шерон Стоун в купальнику показала ідеальну фігуру

63-річна американська актриса Шерон Стоун поділилася фотографією у купальнику та потішила шанувальників фігурою.

Знаменитість виклала світлину у своєму Інстаграм.

Зірка позує на фоні моря в чорному купальнику та сонцезахисних окулярах.

Прихильники зазначають, що Стоун в чудовій фізичній формі.

Але акторка неодноразово наголошувала, що вона не вдавалась до пластичних операцій.

А такий зовнішній вигляд підтримує за допомогою активностей та правильного харчування.

Допис за день встиг набрати більше 57 тисяч вподобань.

Більше зіркових новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про зіркових красунь, які полюбляють публікувати оголені фото.

Фото: sharonstone

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.