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ICTV Ранок 23.09.2021 16:20
23.09.2021 16:20
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Оце так декольте. Алісса Мілано вразила відвертим вбранням

Оце так декольте. Алісса Мілано вразила відвертим вбранням

Американська акторка Алісса Мілано потішила фанатів новим відвертим фото.

Знаменитість поділилась ним у Інстаграм.

На світлині зірка позує в білизні.

Вона нанесла легкий макіяж і розпустила волосся.

— Це чудовий тиждень. Дихайте, посміхайтесь, повторюйте, — прокоментувала своє фото Алісса.

Фанати у коментарях пишуь компліменти зовнішньому вигляду Мілано.

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Допис зібрав більше 117 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ще зіркові красуні полюбляють оголюватись у соціальній мережі.

Фото: milano_alyssa

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Теги: інстаграм зірок, Алісса Мілано, шоу-бізнес
23.09.2021 16:20



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