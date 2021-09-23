Оце так декольте. Алісса Мілано вразила відвертим вбранням

Американська акторка Алісса Мілано потішила фанатів новим відвертим фото.
Знаменитість поділилась ним у Інстаграм.
На світлині зірка позує в білизні.
Вона нанесла легкий макіяж і розпустила волосся.
— Це чудовий тиждень. Дихайте, посміхайтесь, повторюйте, — прокоментувала своє фото Алісса.
Фанати у коментарях пишуь компліменти зовнішньому вигляду Мілано.Також по темі: Як подруги Алісса Мілано та Шеннен Догерті стали ворогами? 54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок Як виглядати удвічі молодше: секрети краси акторки Джессіки Честейн
Допис зібрав більше 117 тисяч вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ще зіркові красуні полюбляють оголюватись у соціальній мережі.
Фото: milano_alyssa