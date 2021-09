Оце так декольте. Алісса Мілано вразила відвертим вбранням

Американська акторка Алісса Мілано потішила фанатів новим відвертим фото.

Знаменитість поділилась ним у Інстаграм.

На світлині зірка позує в білизні.

Вона нанесла легкий макіяж і розпустила волосся.

— Це чудовий тиждень. Дихайте, посміхайтесь, повторюйте, — прокоментувала своє фото Алісса.

Фанати у коментарях пишуь компліменти зовнішньому вигляду Мілано.

Допис зібрав більше 117 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: milano_alyssa

