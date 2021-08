День народження Мадонни: торт з каміння, сукня від Versace

16 серпня співачці Мадонні виповнилось 63 роки. З цієї нагоди поп-діва влаштувала гучне святкування в Італії, де зібрала рідних та друзів.

Найяскравішими спогадами та процесом підготовки до вечірки зірка поділилась з фанатами в своєму Іnstagram.

Цього року співачка вирішила перенести святкування в Італію, де влаштувала костюмовану вечірку під назвою “Mambo Italiano”.

День народження співачка провела у колі найближчиш: 27-річний бойфренд Ахламалік Вільямс, свої шестеро дітей та друзі. З ними Мадонна охоче фотографувалась і ділилась знімками у Instagram.

Також поп-діва здивувала фанатів й не тільки свої вбранням. Так, на декількох фото співачка позує у образі з рукавичками в сітку та у доволі масивній прикрасі на обличчі у індійському стилі.

На собі Мадонна приміряла сукню-сорочку Versace, доповнивши масивними браслетами та намистом.

Більшість підписників у коментарях вітали зі святом та виражали захоплення від образів Мадонни.

Фото: madonna

