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ICTV Ранок 19.08.2021 18:30
19.08.2021 18:30
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День народження Мадонни: торт з каміння, сукня від Versace

День народження Мадонни: торт з каміння, сукня від Versace

16 серпня співачці Мадонні виповнилось 63 роки. З цієї нагоди поп-діва влаштувала гучне святкування в Італії, де зібрала рідних та друзів.

Найяскравішими спогадами та процесом підготовки до вечірки зірка поділилась з фанатами в своєму Іnstagram.

Вечірка у стилі “Mambo Italiano”

Цього року співачка вирішила перенести святкування в Італію, де влаштувала костюмовану вечірку під назвою “Mambo Italiano”. 

День народження співачка провела у колі найближчиш: 27-річний бойфренд Ахламалік Вільямс, свої шестеро дітей та друзі. З ними Мадонна охоче фотографувалась і ділилась знімками у Instagram.

Також поп-діва здивувала фанатів й не тільки свої вбранням. Так, на декількох фото співачка позує у образі з рукавичками в сітку та у доволі масивній прикрасі на обличчі у індійському стилі.

Під чарами візантійської імперії, — підписала співачка.

На собі Мадонна приміряла сукню-сорочку Versace, доповнивши масивними браслетами та намистом.

Більшість підписників у коментарях вітали зі святом та виражали захоплення від образів Мадонни.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому Брітні Спірс полюбляє фотографуватись оголеною.

Фото: madonna

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Теги: Мадонна, Шоу-бізнез
19.08.2021 18:30



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