Діаманти на все декольте. Бейонсе показала нове відверте фото

Американська співачка Бейонсе поділилась новим відвертим образом.

Світлину зірка виклала у своєму Інстаграм.

Знаменитість сфотографувалась у білому корсеті та костюмі, який скаладається з міні-спідниці та жакету.

—Мама в класі, — підписала фото Бейонсе.

Однак, вся увага прихильників прикута не стільки до луку зірки, скільки до зони декольте.

Адже, як аксесуар знаменитість обрала масивну прикрасу, що підкреслила груди.

Допис зібрав майже три мільйона вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Бейонсе.

Фото: beyonce

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.