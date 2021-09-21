Діаманти на все декольте. Бейонсе показала нове відверте фото

Американська співачка Бейонсе поділилась новим відвертим образом.
Світлину зірка виклала у своєму Інстаграм.
Знаменитість сфотографувалась у білому корсеті та костюмі, який скаладається з міні-спідниці та жакету.
—Мама в класі, — підписала фото Бейонсе.
Однак, вся увага прихильників прикута не стільки до луку зірки, скільки до зони декольте.
Адже, як аксесуар знаменитість обрала масивну прикрасу, що підкреслила груди.Також по темі: Королева. Бейонсе поділилася світлинами зі зйомок для глянцю Бейонсе здивувала несподіваним макіяжем Мадонна показала, як тренується у спортзалі
Допис зібрав майже три мільйона вподобань.
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Фото: beyonce