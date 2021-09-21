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ICTV Ранок 21.09.2021 19:15
21.09.2021 19:15
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Діаманти на все декольте. Бейонсе показала нове відверте фото

Діаманти на все декольте. Бейонсе показала нове відверте фото

Американська співачка Бейонсе поділилась новим відвертим образом.

Світлину зірка виклала у своєму Інстаграм.

Знаменитість сфотографувалась у білому корсеті та костюмі, який скаладається з міні-спідниці та жакету.

—Мама в класі, — підписала фото Бейонсе.

Однак, вся увага прихильників прикута не стільки до луку зірки, скільки до зони декольте.

Адже, як аксесуар знаменитість обрала масивну прикрасу, що підкреслила груди.

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Допис зібрав майже три мільйона вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Бейонсе.

Фото: beyonce

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Теги: інстаграм зірок, Бейонсе, шоу-бізнес
21.09.2021 19:15



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