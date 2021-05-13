Сміливі фото. Ріанна пікантно прорекламувала власний бренд косметики

Барбадоська співачка Ріанна прорекламувала власний бренд косметики пікантними фото.

На інстаграмних світлинах зірка позувала в коротенькій міні сукні.

Знамеенитість похизувалася стрункими ніжками та апетитними формами.

Доторкнись до цього, крихітко, — так прокоментувала знімки Ріанна.

Сміливі фото співачки зібрали вже майже вісім мільйонів уподобань та більше вісімдесяти тисяч коментарів.

Варто зауважити, що в інстаграмі за артисткою стежать понад 95 мільйонів користувачів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про бренд білизни Ріанни.

Фото: badgalriri

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