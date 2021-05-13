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ICTV Ранок 13.05.2021 20:20
13.05.2021 20:20
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Сміливі фото. Ріанна пікантно прорекламувала власний бренд косметики


Барбадоська співачка Ріанна прорекламувала власний бренд косметики пікантними фото. 

На інстаграмних світлинах зірка позувала в коротенькій міні сукні.

Знамеенитість похизувалася стрункими ніжками та апетитними формами.

 Доторкнись до цього, крихітко,  — так прокоментувала знімки Ріанна.

Сміливі фото співачки зібрали вже майже вісім мільйонів уподобань та більше вісімдесяти тисяч коментарів.

Варто зауважити, що в інстаграмі за артисткою стежать понад 95 мільйонів користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про бренд білизни Ріанни.

Фото: badgalriri

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Теги: інстаграм зірок, Ріанна
13.05.2021 20:20



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