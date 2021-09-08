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Video: Смертельніший, ніж здається! Скільки людей вмирає від коронавірусу насправді

За офіційним даними, від коронавірусу в світі померло близько 4,6 мільйонів осіб. Аналітики американського видання The Economist стверджують, що насправді смертей набагато більше — понад 15 мільйонів! Що стосується України, то реальні дані по кількості смертей від COVID-19 на 90% перевищують тих, що нам доповідають. Статистика щодо реальної кількості постраждалих від коронавірусу недосконаліа по всьому світу. Хтось маніпулює даними, щоб “загасити” паніку, хтось, щоб створити ілюзію нібито успішної боротьби з коронавірусом, як от в Росії та Бразилії. Є й об’єктивні причини, не пов’язані з “політичними іграми”. [read_more_news] Чому коронавирус смертельніший, ніж здається? І що ще від нього очікувати? Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко. Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому необхідна третя доза вакцини. Фото: Unsplash

Смертельніший, ніж здається! Скільки людей вмирає від коронавірусу насправді
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За офіційним даними, від коронавірусу в світі померло близько 4,6 мільйонів осіб.

Аналітики американського видання The Economist стверджують, що насправді смертей набагато більше — понад 15 мільйонів!

Що стосується України, то реальні дані по кількості смертей від COVID-19 на 90% перевищують тих, що нам доповідають.

Статистика щодо реальної кількості постраждалих від коронавірусу недосконаліа по всьому світу.

Хтось маніпулює даними, щоб “загасити” паніку, хтось, щоб створити ілюзію нібито успішної боротьби з коронавірусом, як от в Росії та Бразилії.

Є й об’єктивні причини, не пов’язані з “політичними іграми”.

Також по темі: Коронавірус мутує вдвічі швидше! Кому необхідна третя доза вакцини Перша у світі ДНК-вакцина від COVID-19: що про неї відомо Вакцинація в Україні. Як і де зробити щеплення та отримати "ковідний" сертифікат

Чому коронавирус смертельніший, ніж здається?

І що ще від нього очікувати?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому необхідна третя доза вакцини.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Смертельніший, ніж здається! Скільки людей вмирає від коронавірусу насправді / 08.09.2021 13:10
08.09.2021 13:10

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