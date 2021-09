Смертельніший, ніж здається! Скільки людей вмирає від коронавірусу насправді

За офіційним даними, від коронавірусу в світі померло близько 4,6 мільйонів осіб.

Аналітики американського видання The Economist стверджують, що насправді смертей набагато більше — понад 15 мільйонів!

Що стосується України, то реальні дані по кількості смертей від COVID-19 на 90% перевищують тих, що нам доповідають.

Статистика щодо реальної кількості постраждалих від коронавірусу недосконаліа по всьому світу.

Хтось маніпулює даними, щоб “загасити” паніку, хтось, щоб створити ілюзію нібито успішної боротьби з коронавірусом, як от в Росії та Бразилії.

Є й об’єктивні причини, не пов’язані з “політичними іграми”.

Чому коронавирус смертельніший, ніж здається?

І що ще від нього очікувати?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

