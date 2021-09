З нами назавжди? Коли і як саме завершиться пандемія коронавірусу

Світ переживає чергову хвилю пандемії COVID-19.

Загальна кількість інфікувань коронавірусом із середини липня зросла у понад півтора рази.

Проте й темпи вакцинації не стоять на місці.

Україна на початку вересня нарешті повністю щепила 10% населення — мінімально очікувані з боку ВООЗ.

Однак, в Україні цього тижня різко зросла добова кількість хворих на коронавірус — із 2 тисяч наприкінці серпня до майже 6 тисяч.

Крім того, кількість госпіталізованих днями перевалила за 1500 тисячі.

Тож, сподіватися на завершення пандемії найближчим часом, схоже, зарано.

Або ні?

Американська медична асоціація розглядає аж 4 варіанта розвитку подій.

Варіант перший — повне викорінення SARS-CoV-2.

Ізраїльський лікар Борис Бриль, утім, вважає, цей варіант малоймовірним.

Так, всі нині сертифіковані вакцини від коронавірусу ефективні проти важкого перебігу коронавірусу, розвитку ускладнень та смерті.

І, хоча вони суттєво знижують ризик інфікування COVID-19, — все ж не дають 100% гарантії, що ви не захворієте.

Особливо, враховуючи появу нових більш заразних штамів.

Ще один сценарій виходу з пандемії — усунення коронавірусної інфекції.

Тобто, тимчасове зниження кількості хворих на до нуля у країнах з великою кількістю вакцинованого населення.

То як скоро завершиться пандемія? І що буде далі?

Більш детально дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які унікальні технології проти коронавірусу вже тестують у світі.

Фото: Pexels

